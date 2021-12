Citarán a sesiones extras para evitar hundimiento del proyecto 'Calinteligente'

El polémico proyecto 'Calinteligente' será debatido nuevamente por el Concejo de la ciudad en sesiones extraordinarias, por iniciativa de la Alcaldía para evitar su hundimiento total.



La iniciativa, que plantea la creación de una empresa mixta que se encargaría del alumbrado público y algunos componentes tecnológicos, quedó virtualmente hundida este jueves al no alcanzarse a votar.



"Considerando que este viernes se termina el periodo ordinario de sesiones del Concejo, no se alcanzan a cubrir los debates programados, por tanto no es posible llevar a cabo la votación en primera instancia, en la comisión de entidades descentralizadas, de este proyecto", indicó Marcela Patiño, asesora del despacho y líder del proyecto 'Calinteligente'.



Y subrayó que "no hablamos de que se haya hundido, sino que por procedimiento y por tiempo no se alcanza a hacer la respectiva votación".

Lea también: Minuto a minuto: así avanza la marcha de la Minga este viernes en Cali

La funcionaria aseguró que la Alcaldía tiene la posibilidad de citar a sesiones extras para que continúe el debate y así evitar el archivo del proyecto.



"Ha sido un proceso en el que se ha escuchado a los diferentes concejales, a la comunidad, ha habido participación ciudadana y de las organizaciones sindicales, y de acuerdo con eso haremos el análisis para ver si usamos la posibilidad de las sesiones extras", aseveró Patiño.



Al respecto, María del Pilar Cano Sterling, directora jurídica de la Alcaldía de Cali, adelantó que la Administración si hará la citación para las sesiones extraordinarias.



"No se puede hablar de que el proyecto se archivó, puesto que éste no se ha terminado de analizar, y por ser una iniciativa que está dotada de toda la legalidad del caso, será presentada nuevamente a la Corporación en sesiones extras que deberá convocar el alcalde de la ciudad", informó.

Lea también: ¿Quién mató a 'Romaña' y a 'El Paisa'?, las hipótesis que maneja el Gobierno

Críticas

El proyecto ha recibido duras críticas por parte de concejales y algunos líderes políticos, que no solo cuestionan la inversión que se realizará sino que han mostrado su preocupación por el futuro de Emcali.



Esto último teniendo en cuenta que la nueva empresa se encargará de administrar el alumbrado público, tarea que actualmente realizan las empresas municipales.



"No voy a favorecer un privado que puede tener dineros de mala procedencia, ni tampoco voy a pasar a la historia como el que apoyó crear una competencia para sepultar Emcali", aseveró el concejal Roberto Ortiz, quien además indicó que había rumores de que inversionistas mexicanos ya estarían interesados en la empresa.



Por su parte, el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri cuestionó: "¿Para qué queremos una nueva empresa público / privada encargada del alumbrado público, la semaforización y la compra de energía? ¿Y Emcali? ¿No ha dicho pues que la quiere sacar adelante? Ya Diana Rojas lo advirtió: lo que hay aquí es un afán por amarrar 142.000 millones de pesos a perpetuidad".

¡OJO! Hoy nos quieren meter otro gol con #CaliInteligente. ¡Todos los ojos puestos en el @ConcejoCali! pic.twitter.com/i6FuWWvoDr — Juan Fernando Reyes Kuri (@ReyesKuri) December 9, 2021

La concejala Ana Erazo rechazó rotundamente el proyecto y calificó la iniciativa como “nefasta” para Emcali porque competía con la empresa caleña, a la vez que celebró su virtual hundimiento.

¡Lo logramos!



Se archivó el proyecto de acuerdo #130. No podíamos hacerlo solos en el @ConcejoCali, ustedes fueron la fuerza del pueblo.



¡Gracias Miles gente! ¡Así debemos hacer la política@sintraemcali @emcaliuse @PoloDemocratico pic.twitter.com/bOpYmhjBPe — Ana Erazo (@AnaErazoR) December 9, 2021

Del mismo modo, el excandidato a la Alcaldía Alejandro Eder manifestó su inconformidad e invitó al Concejo de Cali a votar negativo y "cumplir con cuidar la plata de Cali".



Añadió mediante un video que: "celebro que se haya caído el proyecto de Cali Inteligente porque quiere decir que logramos cuidar miles de millones de pesos que estaban en riesgo".

➡️ #Tendencias 🔝 | "Celebro que se haya caído el proyecto de #CaliInteligente porque quiere decir que logramos cuidar miles de millones de pesos que estaban en riesgo": @alejoeder



🔴 https://t.co/8fYOqthKfu pic.twitter.com/OpVW0mW11U — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 10, 2021

Lea también: "Cualquier amenaza a la libertad de prensa debe ser objetada", afirmó Duque

Alcaldía defiende el proyecto

Desde la administración aseguraron que la nueva empresa es necesaria para avanzar en la implementación de nuevas tecnologías en la ciudad.



"'Calinteligente' es el proyecto con el que buscamos poner el avance de las tecnologías al servicio de la ciudadanía para mejorar calidad de vida, llevando internet a las zonas rurales, conectando mejor la ciudad con mayores espacios públicos con zonas WiFi, con un sistema de semaforización inteligente y un sistema de iluminación LED, con menor consumo energético; pero también con instalaciones para el acceso a la educación en TIC", indicó Marcela Patiño.



La funcionaria invitó a "trabajar el proyecto en conjunto. 'Calinteligente no se trata de privatizar Emcali, se trata de hacer un esfuerzo conjunto del sector gubernamental, la empresa de servicios públicos, los actores privados, la academia y la ciudadanía, porque hacer una ciudad inteligente es la misión de todos".