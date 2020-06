Cinco claves para tener en cuenta este fin de semana por ley seca y toque de queda

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con un plan de choque las autoridades implementarán el toque de queda y la ley seca durante este puente festivo en Cali. La estrategia contará con la presencia de la Policía Metropolitana y, también de la Tercera Brigada del Ejército y agentes de Tránsito.



A lo largo de la capital vallecaucana se instalarán un total de 22 puestos de control, que no solo verificarán el cumplimiento de las medidas de cuarentena, sino también aspectos de seguridad en general.



La idea es que no se repita lo ocurrido la semana pasada cuando se registraron 240 rumbas, hubo 1000 denuncias por exceso de ruido y también se presentaron 15 homicidios. Cabe recordar que en la víspera del Día del Padre del 2019 hubo nueve muertes violentas.



“Hemos tenido varios momentos de indisciplina y por eso toca apretar las medidas de control para resguardar la vida de los caleños. Decisiones como estas se seguirán tomando si el comportamiento de los caleños no mejora o si la pandemia no cede. El gran reto es que no haya más contagios”, explicó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.

Según el reporte más reciente del Municipio, entre el 25 de marzo y hasta el martes 16 de junio se instauraron un total de 22.841 comparendos, de los cuales 16.716 fueron por comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y autoridades, así como 4106 acciones que han puesto en riesgo la vida e integridad.

¿Cuáles son los horarios?



​El toque de queda empezará a las 10:00 de la noche de hoy sábado e irá hasta las 5:00 de la mañana del día domingo. Ese mismo horario nocturno se aplicará para los intervalos entre domingo y lunes, así como de lunes a martes. Es decir, en este día finaliza cuando las manecillas del reloj marquen las 5:00 a.m.



Entretanto, la ley seca, que prohíbe la venta y consumo de licor en espacio público, comenzará a regir a las 5:00 de la madrugada del día sábado hasta la misma hora del día martes.

Esto, según lo informado por la Secretaría de Seguridad de Cali.

Los domicilios de restaurantes durante el horario del toque de queda sí están permitidos, dado que hacen parte de las excepciones.

¿Cuáles son las excepciones para la movilización en Cali?

​

Aquellas personas que quieran movilizarse durante el toque de queda en Cali deben cumplir las 43 excepciones contempladas en el Decreto 749 del 23 de mayo de la Presidencia de la República.

Pero en resumidas cuentas, son todas aquellas referentes a las personas que presten servicios médicos en turno nocturno, manejo de ambulancias policías, funcionarios de la Secretaría de Seguridad, organismos de socorro y servicios funerarios. También pueden salir las personas sometidas a una urgencia mayor de salud o de calamidad familiar.

¿Qué sanciones se aplicarán?

​

“Quien incumpla tanto el toque de queda como el que consuma bebidas embriagantes en vía pública no solo se verá abocado a una multa tipo 4, que se traduce en $936.000, sino también a una sanción de cuatro a ocho años de cárcel, pues esto se toma en el marco de una medida sanitaria”, explicó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.



Y en cuanto a los establecimientos, estos pueden ser cerrados de tres a 10 días. Si es reincidente, la clausura del local podría extender hasta por tres meses.

Hasta la fecha han sido cerrados 100 establecimientos, como estancos, moteles y lugares para entretenimiento para adultos.

¿Cómo y dónde puede denunciar?

​

Además de la Línea 123 de la Policía para dar a conocer una irregularidad durante la cuarentena, también puede comunicarse al celular 312 8338914 de la Secretaría de Seguridad.



Además del incumplimiento de la Ley Seca y toque de queda, usted puede alertar a las autoridades de celebraciones que tengan lugar dentro de viviendas, pero en la que hayan personas que no sean residentes propios de la misma.



Asimismo, usted puede reportar un exceso de ruido, aunque este comportamiento no se considera contrario a la cuarentena pero sí a la convivencia.

¿Cómo funcionará el comercio?

​

Aunque las plazas de comercio como Santa Elena, Porvenir o Alfonso López, así como el resto de centros comerciales, operarán sin novedades durante el horario diurno en lo corrido de este puente festivo, no está permitida ninguna actividad entre las 10:00 de la noche y 5:00 a.m. del día siguiente.



“Estamos esperando un cargamento con destino a Santa Elena para el tema de descargue, por lo que esperamos aplicar todos los controles correspondientes”, indicó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la ciudad de Cali.