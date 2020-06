Coronavirus en Cali: Alcaldía confirma que cinco caleños positivos para el virus salieron a comprar en el Día sin IVA

Natalia Moreno Quintero

Cinco personas que eran catalogadas como casos sospechosos de coronavirus, pues esperaban los resultados de sus pruebas diagnósticas, acudieron a establecimientos de comercio durante el Día sin IVA del pasado viernes, según indicó la Secretaría de Salud.



Miyerlandi Torres, titular de esa cartera, explicó que a través del seguimiento telefónico que se hacía de estos casos por parte de las autoridades de salud, familiares de los ciudadanos reportaron que esas personas no se encontraban en su domicilio sino que habían salido a realizar compras.



"Con los resultados que hemos tenido en los últimos días, los últimos datos reportados por el Ministerio, el INS y los laboratorios del departamento, hemos identificado algunas personas que les tomaron las muestras la semana pasada, debían estar en aislamiento de acuerdo con las recomendaciones y estaban en el seguimiento telefónico. Estas personas dieron con un resultado positivo esta semana y nos informaron que, cuando les hicieron el seguimiento telefónico el día viernes -Día sin IVA-, estas personas no se encontraban en su residencia, no estaban acatando las medidas de aislamiento preventivo. De tal manera que pudieron poner en riesgo a las demás personas que estuvieron en estos sitios públicos", manifestó la Secretaria.



Lea además: Piloto para reactivar sector gastronómico en Cali, que iniciaría este jueves, fue aplazado



Actualmente, estas personas se encuentras aisladas en sus viviendas y no presentan síntomas. "Ya se les hizo un llamado. No podemos identificar en qué lugar estuvieron precisamente ese día, por tal motivo no se les puede hacer otro tipo de sanción", indicó la Secretaria.



La funcionaria recordó que alrededor de un 80 % de quienes contraen el virus son asintomáticos o manifiestas síntomas leves y que es imperativo evitar el contacto con otras personas mientras se esperan los resultados de las pruebas para la detección del coronavirus.



De otra parte, Miyerlandi Torres manifestó su preocupación por esta actitud de los caleños, considerando que el Gobierno Nacional programó otras dos fechas para el Día sin IVA; el 3 y el 19 de julio.



"Hago un llamado a la comunidad de ser responsables. El virus sí existe y estamos derivando pacientes a hospitalización y a UCI y esto nos puede traer un aumento en el número de muertes de la ciudad", sentenció.