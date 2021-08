Cierran dos discotecas en Granada por incumplir protocolos de bioseguridad

Dos discotecas del sector de Granada, oeste de Cali, fueron cerradas en la noche de este viernes luego de que, al parecer, en estas se estaban incumpliendo los protocolos de bioseguridad.



Según detallaron las autoridades, a estos establecimientos nocturnos se les suspenderán sus operaciones porque estaban abiertos al público incumpliendo las medidas estipuladas de aforo de personas.



El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, manifestó que en una de las discotecas que fue clausurada había presencia de más de 300 ciudadanos quienes, además, no habrían estado usando tapabocas.



Lea además: Estaciones del MÍO afectadas durante el paro estarían recuperadas antes de finalizar 2021



"Un establecimiento tipo discoteca que tenía excesiva aglomeración de personas incumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Esta discoteca será cerrada y a sus administradores se le aplicarán todas las sanciones por afectar el plan piloto de reactivación de la noche", indicó.



Dijo además que la ampliación de los horarios nocturnos depende del actuar de la comunidad, por lo cual hizo un llamado a los empresarios a no permitir que quienes visiten sus establecimientos hagan caso omiso a las restricciones de bioseguridad.



"Esta oportunidad de ampliación del horario nocturno lleva consigo una responsabilidad; este es un llamado para la ciudadanía, no pueden llegar a estos espacios, incumplir los protocolos y no protegerse al no usar tapabocas y aglomerarse", precisó Dranguet.

#AEstaHora en operativos de verificación para el cumplimiento de la estrategia de reactivación económica #Cali3am encontramos establecimientos que no cumplen con la normativa, procedemos con contundencia a tomar medidas para el desarrollo de la actividad nocturna responsable. pic.twitter.com/PIJei09e5o — Jimmy Dranguet R (@Dranguet) August 28, 2021