Cerca de 15.000 árboles de Cali están enfermos y necesitan intervención

Alrededor de 15.000 árboles en Cali están enfermos, eso representa el 5% del total del inventario de la ciudad. Las afectaciones que sufre el arbolado urbano son consecuencia de proyectos de infraestructura como la construcción de andenes o de vías que afectan las raíces de estas especies y su capacidad para la absorción de nutrientes.



Por tal razón estos árboles deben ser intervenidos con la extracción de tocones (parte del tronco) o de manera definitiva, según afirman los expertos.



De acuerdo con información del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, en el último año y medio se han sembrado en Cali alrededor de 25.000 árboles con el objetivo de mejorar la cobertura arbórea de la ciudad y reemplazar los que mueren.



Con estas nuevas plantaciones la ciudad acumula un total de 300.000 árboles de diferentes especies como las Acacias, el Chiminango, Los Ficus y Samanes.



Pese a que estas cifras han aumentado el inventario arbóreo de la ciudad, sigue siendo bajo según explica Carmen Holguín, coordinadora de Gestión de Flora del Dagma.



“Cali no está bien, el 70% de la ciudad está enmarcada en islas de calor por falta de cobertura vegetal. Por eso se requiere un aumento en la siembra de árboles, reemplazar el cemento por zonas verdes con arbustos, palmas y especies de bosque seco tropical para buscar así mayor conectividad ecológica. Hay que seguir con la implementación del programa de bosques urbanos”.



Asimismo, Camilo Salamanca, profesional del grupo gestión de Flora del Dagma, explicó que en promedio cada año se realiza la intervención definitiva de 55 árboles por comuna, “cuando se interviene un árbol también se hacen las labores de reposición de estas especies, acorde al plan de silvicultura urbana PSU, que es nuestra carta para la implementación de nuevas siembras de árboles pertenecientes al bosque seco tropical, para la entidad es claro que la reposición debe ser uno a uno, quiere decir que sí hay una tala inmediatamente hay una siembra”.



La ciudad cuenta con un censo arbóreo que le permite tener registros que son actualizados diariamente, allí se reportan las talas, podas y las nuevas siembras que se adelantan en todos los sectores Cali. “Al final del año 2023 la ciudad espera contar con 100.000 árboles nuevos, pero estas labores de siembra deben ser siempre acompañadas por profesionales del Dagma para registrar cada uno y asesorar sobre la especie adecuada para cada zona y que la misma no deba ser retirada o intervenida a futuro por estar mal ubicada, por ejemplo, en un andén o separador vial donde no es conveniente”, explicó Salamanca.

Las comunas donde se presentan la mayor cantidad de requerimientos por parte de la comunidad para intervención definitiva de árboles son las comunas 2, 19, 17, 8, y 5.

Precisamente el próximo 12 de octubre se realizará en todo el país una gran sembratón que buscan aportar a esa meta que tiene el Gobierno de sembrar 180 millones de plantas para el año 2023. A esta iniciativa se han unido muchas empresas nacionales y del Valle del Cauca.

Otras acciones de recuperación



Según el Dagma, en Cali también se realiza un control de las especies arbóreas donde se llevan a cabo visitas que permiten evaluar el estado en que se encuentra cada especie ubicada en los barrios de las 22 comunas de la ciudad.



“Estas visitas se hacen para evaluar el estado fitosanitario de cada uno de los individuos vegetales, su convivencia con el urbanismo y determinar por qué especies deben ser reemplazadas”.



Actualmente, hay trabajos para lograr la recuperación arbórea, por ejemplo, en el corredor verde ubicado sobre los separadores de la Guadalupe, desde la Calle 5 hasta la Avenida Pasoancho. Este proceso iniciará con la tala de árboles secos, la extracción de tocones muertos y la limpieza del sector.



“Se realizará el control de una especie invasora que está haciendo presencia en andenes y canales del sector y después se llevará a cabo la siembra de nuevos árboles que sean apropiados para el ecosistema urbano”, explicó Franklin Castillo, subdirector de Calidad Ambiental del Dagma.