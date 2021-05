Caravana de indígenas no pudo entrar a Cali y permanece en Jamundí

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La caravana de miembros de las comunidades indígenas que buscaba ingresar en la tarde de este lunes a Cali finalmente no pudo entrar a la ciudad por instrucción de la fuerza pública sobre la vía Panamericana.



Debido a esta situación, el grupo de indígenas, provenientes del departamento del Cauca, regresó a Jamundí, aseguró el personero de este municipio, Jorge Iván Mejía.



Por los enfrentamientos del domingo entre indígenas y habitantes del sur de Cali, la gobernadora Clara Luz Roldán decretó el cierre de fronteras del departamento del Valle del Cauca.



Mejía, sin embargo, aseguró en un video difundido en redes sociales que con base en ese decreto, no se puede prohibir la entrada de los indígenas a Cali.



"Si hay un decreto departamental, el departamento no inicia aquí, inicia allá, en el puente Valencia", argumentó el personero, quien hizo presencia en la vía Panamericana cuando las comunidades intentaban llegar a Cali.



El objetivo de la caravana, al parecer, era llevar alimentos a otro grupo de indígenas que permanece en la Universidad del Valle.



El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, manifestó que este tipo de diferencias deben resolverse por medio del diálogo y que su municipio no puede ser epicentro de confrontaciones, pues hasta ahora, pese a las protestas, no se han presentado incidentes fuertes de orden público.



"Jamundí no se puede convertir en un frente de confrontación entre ciudadanos y las instituciones. La vida debe prevalecer", reflexionó.