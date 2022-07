Campesinos de los 15 corregimientos de Cali reclaman construcción de centro de acopio

En medio de una plenaria del Concejo Distrital de Cali, habitantes de los 15 corregimientos de la capital vallecaucana reclamaron la construcción de un centro de acopio para la comercialización de los productos que se cultivan en la zona rural. En este espacio participaron líderes de la zona rural, el gerente de Cavasa, Carlos Alomia, y el agrónomo experto en temas de agroambientales, Carlos Rivera.



Según Jairo Gómez, habitante del corregimiento de La Castilla, hay 2.500 millones de pesos para la construcción de centro de acopio. Sin embargo, “esa construcción está condicionada a una caracterización según lo expresan desde la Secretaría de Desarrollo Económico”.



“No queremos seguir solo con voces de aliento, pero sin ejecuciones”, dijo Jefferson Mellizo, del corregimiento de La Elvira, quien también pidió que se priorice esta obra.



Y agregó que “1500 personas que labran la tierra en Cali y 200 que comercializan en la Carrera 10 esperan el centro de acopio para el campo, tal como se dejó en el Plan de Desarrollo”, sostuvo Mellizo.



Sobre las circunstancias que han impedido entregar este centro de acopio, David Navarrete, vocero del sector rural de Cali, aseguró que “en 2020 la pandemia no permitió avanzar y en el 2021 por gestión del Concejo se logró rescatar la partida para su ejecución, pero no hemos tenido resultado. Por ello, de no definir al respecto, la zona rural se movilizará reclamando su obra”.



Por otra parte, Lourdes García, del grupo de Técnicos Agropecuarios que construyó las huertas urbanas en las comunas 3, 10 y 20 de Cali, mencionó que el acompañamiento para generar alimentos propios se hizo hasta 2019.



Finalmente, el presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero, hizo referencia a la importancia de este espacio para la producción alimentaria. Según el cabildante, “no tenemos condiciones propias para garantizar la seguridad alimentaria. Las tierras de vocación agrícola que están en el POT, o tienen caña de azúcar o están destinados a planes urbanísticos”.