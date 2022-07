Cali buscará intensificar aplicación de dosis de refuerzo frente a repunte de casos covid

Un total de 534.733 caleños aún no han completado su esquema de vacunación anticovid. Así lo dio a conocer la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, quien exhortó a la población a que acudan a los puestos de vacunación que cuentan con el biológico, así como a las EPS para que fortalezcan sus estrategias.



“Seguimos en un pico leve, que en este momento se encuentra en una meseta y tenemos que seguirnos cuidando con el uso del tapabocas, al igual que las personas adultas mayores y aquellos que tengan síntomas respiratorios. Este es un elemento que todavía es obligatorio en algunos lugares cerados y de alta afluencia. Además, es vital acceder a la vacunación, a la tercera y a la cuarta dosis”, explicó Torres.



Esta recordó que de un promedio de 40 personas que están hoy en las UCI de Cali, la mitad no están vacunadas o no cuentan con la segunda dosis o no se han aplicado el refuerzo.



De hecho, en las últimas semanas se han presentado 24 fallecimientos de personas que no acudieron a la vacunación en la capital vallecaucana.



Según la Secretaria de Salud, “tenemos de todos los biológicos disponibles en este momento y estamos atendiendo en las instituciones de salud. Este fin de semana estaremos el sábado en La 14 de Calima, como uno de los megacentros, de 8 de la mañana hasta el mediodía; también atenderemos en algunos polideportivos y centros comerciales”.



Otros de los puntos a los que la ciudadanía puede acceder hoy a la vacunación covid son: Polideportivo Santa Fe, Plaza de Cayzedo, Estación del MÍO de Andrés Sanín y el Centro Comercial Centro Sur.

Ambulancias y reunión con MinSalud

Torres y las instituciones públicas y privadas de Cali hicieron un llamado a la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, para analizar “los aciertos y desaciertos de nuestro modelo de salud”.



Por otro lado, en lo corrido de este año 270 ambulancias han sido revisadas en procesos de auditorías en Cali. De esas, 33 han sido inmovilizadas y se han cerrado cinco empresas que prestan dichos servicios.



Es por esto que el 13 de julio se espera lanzar Ambul App, con el fin de que la comunidad solicite el servicio desde esta plataforma para celulares iOS y Android las 24 horas, pero también para que la Secretaría haga seguimiento a la operación en tiempo real.