Buena asistencia y comportamiento ciudadano durante piloto de apertura de restaurantes

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Como positivo calificaron las autoridades y el gremio gastronómico de Cali el plan piloto para la reactivación de más de 250 restaurantes en siete zonas diferentes. En promedio, la ocupación que tuvieron las casi 400 mesas dispuestas en el simulacro fue del 86,5 %, si se promedian los resultados de los primeros cuatro días, desde el jueves hasta el ayer, lunes festivo.



Cabe recordar que las zonas priorizadas para esta fase de exploración fue el Parque del Perro, la vía a Cristo Rey, El Peñón, el circuito de Granada-Juanambú-Bulevar-Centenario, los restaurantes al interior de los hoteles y los establecimientos de otros barrios que recibieron la visita de la Alcaldía para que les diera el aval de reapertura siempre y cuando cumplieran con las medidas sanitarias.

Jefferson Devia, propietario de la pizzería El Balcón de la vía Cristo Rey, anotó: “A comparación de los domicilios, que solo nos aportaban un 15 % de las ventas normales, con el piloto hemos tenido una ocupación total de las mesas, por ejemplo, el domingo, cuando por cada hora u hora y media teníamos 40 clientes. De todos modos, no podremos recuperar las ganancias de antes hasta que haya turistas en Cali, quienes eran nuestros mayores clientes los fines de semana”.



Brany Prado, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, seccional Valle, enfatizó que para que la industria gastronómica de Cali se mantenga rentable en la post-pandemia se requiere que la ocupación sea por lo menos del 80 %: en caso de que la ocupación sea la mitad, ya se entraría en un juego de resistencia ante pérdidas y cierres de nuevos establecimientos.

En la segunda fase del plan piloto, el de despliegue, se espera que se sumen 500 restaurantes más, pero es probable que no todos se reactiven de forma inmediata.

“Si la tendencia es como la de este puente festivo podríamos decir que frenamos completamente, que encontramos la cura para la pandemia del cierre de restaurantes en la capital vallecaucana”, destacó el vocero de Acodres.



Al 30 de julio, un total de 2120 restaurantes de Cali habían cerrado de forma definitiva. Para ese momento el sector reportaba $137.000 millones en pérdidas, y 18.000 empleos perdidos.

Con un 100 % de la ocupación de las mesas, el viernes y sábado fueron los días que presentaron el mejor balance durante el piloto.

Por ello la gran importancia del piloto de reapertura: su primera fase ha permitido ya la recuperación de 1500 puestos de trabajo, cifra que aumentaría a 7000 en caso de que sea aprobada la fase de despliegue, que incluye otras nueve zonas gastronómicas para este jueves 20 de agosto.



Estas son el corregimiento de Pance, la Zona T (Carrera 66 con Calle 13), Alameda, San Antonio, Kilómetro 18, centros comerciales, El Ingenio, Vallegrande y la Flora.

“Mañana (hoy) se define si llevamos a cabo la siguiente fase del plan piloto, pues necesitamos evaluar las cifras que arrojen las encuestas que le hagamos a todos los locales que decidieron abrir. Asimismo, el martes de la próxima semana esperamos hacer el mismo proceso de evaluación para determinar si la actividad se vuelve permanente y si la ampliamos a otros puntos de Cali”, explicó Prado.

Jimmy Draguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, dijo a su vez que si bien la ciudadanía presentó un buen comportamiento y los establecimientos cumplieron con los protocolos de bioseguridad, fueron detectadas unas situaciones irregulares en los alrededores del Parque del Perro: “Encontramos algunos establecimientos dedicados a la venta y consumo de licor que trataban de camuflarse dentro del plan piloto, pero logramos contener esta situación y esta semana vamos a reuniros con ellos para direccionarlos. Además, ya le recordamos a algunos restaurantes que no podían vender licor para ingerir en las mesas”.

“La semana pasada se realizaron 60 visitas a restaurantes de otros sectores para verificar que cumplieran con todo lo requerido y así otorgarles el aval para operar. Solo 12 no pasaron, dado que no cumplían con el uso de una carta digital, no tenían un buen proceso de desinfección o presentaban problemas en su documentación. De todos modos, estos establecimientos tienen la posibilidad de corregir esos errores para que puedan reabrir sus puertas”, recordó Draguet.