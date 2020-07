Toque de queda en Cali: autoridades entregaron balance positivo tras primera noche

Natalia Moreno Quintero

Funcionarios de la Alcaldía de Cali que recorrieron varios barrios de la ciudad durante el toque de queda que inició hacia las 9:00 p.m. de este viernes y culminó a las 6:00 a.m. de este sábado, reportaron una disminución en los hechos de alteración al orden público y un mejor comportamiento de la ciudadanía.



Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, manifestó que no se encontraron "aglomeraciones en vía pública, en términos de consumir licor o fiestas, sin embargo, sí otro tipo de actividades como el dominó o el bingo. Vemos que las familias están dentro de las casas compartiendo y utilizando las medidas de bioseguridad".



"Encontramos varias situaciones, pero vemos una mejoría en el comportamiento de los ciudadanos", subrayó.

William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, indicó que se evidenció un descenso considerable en la circulación, tanto de vehículos particulares como de servicio público tipo taxi.



"Hemos tenido algunas inmovilizaciones. Solamente presentamos un caso de alcoholemia, el cual fue atendido por el cuerpo de agentes de tránsito y se hicieron las debidas inmovilizaciones", dijo.



Según el funcionario, algunas motocicletas han sido inmovilizadas pues los conductores no cuentan con documentos como el SOAT, la revisión técnico mecánica y la licencia de conducción. En otras ocasiones, se han encontrado motociclistas que no portan el casco.



Las recomendaciones de las autoridades para evitar sanciones durante el toque de queda, que desde el lunes tendrá vigencia de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del martes y así sucesivamente hasta el 31 de julio, es permanecer en las viviendas y mantener el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado constante de las manos.



"Todas estas medidas lo único que pretenden es salvar vidas y es la tarea de todos los caleños ayudarnos a que eso ocurra", destacó Guillermo Londoño.