Aumento del precio de la tasa por congestión para evitar pico y placa desata quejas en Cali

Luego de que la Secretaría de Movilidad oficializó las tarifas que regirán este 2023 para la tasa por congestión, la cual permite circular durante el pico y placa en la ciudad, son muchos los caleños que han manifestado su descontento porque aseguran que fue elevado el incremento de los valores.



Según detallaron las autoridades de movilidad, para este 2023 por once meses (febrero-diciembre) el precio de la tasa por congestión es de $2.023.496; para seis meses la tarifa quedó en $1.287.679; mientras que si la persona desea pagar mes a mes, entonces el valor es de $245.272.



Al respecto, los usuarios manifestaron que, aunque entienden que los valores debían subir, el descontento general es porque consideran que el incremento fue muy elevado. De hecho, teniendo en cuenta los precios establecidos en 2022, para este nuevo año el aumento fue de $181.880 para la tasa anual; de $283.159 para la semestral y de $77.852 para el pago mensual.



Aunque las autoridades explicaron que las nuevas tarifas se calcularon teniendo en cuenta el incremento del pasaje de Transporte Público, el cual quedó en $2.700, los comentarios y quejas de los caleños no se hicieron esperar, de hecho, han sido masivas las críticas en redes sociales.

Uno de los comentarios más comunes de los usuarios ha sido con relación a en qué se invierte el dinero que es recaudado por el pago de la tasa por congestión, uno de ellos el del usuario de Instagram @hepxilom quien indicó que "este es el tema de todo comienzo de año, pero no se escucha qué van a construir puentes, ampliar vías, arreglar semáforos, entonces cómo quieren solucionar la movilidad de Cali".



"El negocio socio. Ya no importa la congestión vehicular y mucho menos la contaminación. Ese no era el sentido del pico y placa?? En qué se invierte el dinero que se recauda la "tasa de congestión '??", comentó @sanrioso en la misma red social.

Otro de los comentarios es el de @hernando_tenorio quien mencionó "Cómo así? Tengo entendido que el pico y placa es una medida AMBIENTAL, no para descongestionar, o sea que si uno paga el carro deja de contaminar ???".



En Instagram, el usuario @sandracapote aseveró que "lo mejor que pueden hacer es dejar el carro en la casa, no fomenten ese robón".



"Aumento más del 40%...no entiendo la cuenta ...el pico y placa es solo 4 días al mes ..:además quienes pagamos no tomamos transporte publico ...por ningún lado cuadra esta cuenta", precisó @lentes.cali en Instagram.



Aunque no se ha referido a las críticas de los caleños, el secretario de Movilidad, William Vallejo, aseguró, cuando se oficializaron las nuevas tarifas, que estas ya tienen incluido un descuento. "Para la anualidad el descuento es de 40 %, del semestre 30 % y a la mensualidad se aplica un 20 % sobre el valor de base del cálculo", puntualizó.

Las fórmulas para calcular la tasa por congestión

Según el decreto, así se calculan los indicadores para determinar la tasa por congestión.

Esta es la fórmula que, según las autoridades de movilidad de Cali, se utiliza para establecer los valores de la tasa por congestión.