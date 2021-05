Aumenta el ingreso a UCI de menores de 60 años por covid-19

Alejandro Cabra Hernandez

Aunque las cifras de mortalidad y morbilidad grave han disminuido notablemente en adultos mayores en Cali, como consecuencia de las jornadas de vacunación contra el Covid – 19, la preocupación de las autoridades sanitarias ahora se enfoca en los grupos poblacionales más jóvenes.



Esto porque, según datos de la Secretaría de Salud de Cali, durante el tercer pico de la pandemia, son los adultos, menores de 60 años, quienes están derivando a los servicios de salud de alta complejidad.



En ese sentido, explicó la titular de dicha cartera, Miyerlandi Torres Agredo, la vacunación contra el covid ha disminuido en un 90% la mortalidad y morbilidad grave en adultos mayores de 70 años.



Sin embargo, la ocupación en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, se incrementó en un 23% para las personas menores de 60 años, cuando en el segundo pico la cifra fue del 17%.

Lea también: Extienden toque de queda y ley seca en Cali hasta el 31 de mayo



“El 75% de los adultos mayores de 80 años ya se vacunaron. Esto se refleja en una disminución de personas enfermas y hospitalizadas en esas edades. Ahora, es la población más joven la que está derivando a los servicios de salud de alta complejidad por Covid 19”, sostuvo.



De acuerdo con el análisis y seguimiento epidemiológico, de 62 años en el primer pico, se redujo a 58 años en este último pico.



También revela que la ciudad sigue en una meseta alta en el reporte de casos que, para el 20 de mayo estaba en 479 casos nuevos confirmados, mientras los activos llegaban a 2285.



Asimismo, las UCI continúan en un 95.4% de ocupación, de las cuales el 63% (546 camas) corresponde a casos positivos o sospechosos de la enfermedad.



En cuanto a los rangos de edad, la mayor población contagiada está entre los 25 y 29 años, (21.161 casos); seguido de los de 30 a 34 años, (20.022) y de 35 a 39 años, (18.518).



El análisis de conglomerados arrojó, igualmente, que el 79.2% de los residentes en la ciudad se contagian en sus viviendas.



Esto significa que las infecciones se están generando al interior de los grupos familiares, mientras el personal de la salud, con 10.5% casos reportados, ocupa el segundo lugar.



De otro lado, los mayores de 80 años representan solo el 5.38% de ocupación de las UCI cuando en el primer pico (julio - agosto de 2020), las hospitalizaciones eran del 18.24%; y para el segundo, (diciembre 2020 - enero 2021), alcanzó el 13.55%.



“Las cifras son claras: acudan a la vacuna porque es una dosis de esperanza por la vida, pues reduce en un 90% la posibilidad de hospitalización y también de mortalidad por Covid - 19”, enfatizó la titular de Salud Pública



Durante el pasado fin de semana, fueron vacunadas 18.047 personas en primeras dosis, mayores de 60 años.

Monitoreo en UCI

Actualmente, la Secretaría de Salud adelanta un monitoreo de nuevos casos por hospitalización en UCI dado que, por la reducción en el número de toma de pruebas durante los días de paro, se podría tener un subregistro de casos positivos y serían las derivaciones a este servicio las que podrían determinar si la ciudad está ante un rebrote de la enfermedad.



“Estamos en una meseta alta con más de 500 reportes diarios nuevos de casos, mientras los fallecimientos diarios por esta enfermedad oscilan entre 17 y 20. La pandemia sigue, por eso es importante el autocuidado, el correcto uso del tapabocas, mantener el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos con agua y jabón”, reiteró Torres.



Por su parte, la epidemióloga y docente de la Universidad del Valle, Lyda Osorio, coincidió con la Secretaria de Salud respecto a que podría haber un subregistro en el número de casos, considerando la situación de orden público que vive la ciudad, que ha afectado la vigilancia en salud pública.



Aseguró que la cantidad de muestras que se están tomando ha disminuido de forma importante en este momento.



Además, insistió en que es necesario hacer supervisión a todas las EPS para que continúen con todas sus actividades, porque como lo dio a conocer la misma Secretaria, estas entidades no están buscando a la población para hacer muestras y vacunación, sino que están delegando esta responsabilidad en los megacentros.



“Por eso, es importante fortalecer la línea de Telesalud para que la gente pueda acceder a la prueba, recoger datos de sintomatología y saber quiénes han tenido contacto con casos positivos para aislarlos. Además seguir con estrategias de microterritorio como Salud al Barrio”, indicó Osorio.



Confirmó que desde hace unas semanas se ha visto una disminución en hospitalizaciones en adultos mayores de 80 años, lo que no sucede con personas por debajo de los 60, en los que, proporcionalmente, ha aumentado la derivación a centros de salud.



Esto estaría ligado a los efectos de la vacunación en adultos mayores, en la medida que disminuye las complicaciones y enfermedad grave.

La especialista enfatizó que es muy importante fortalecer toda la parte de vacunación, pero advirtió que esta es solo una de las herramientas, pero no es la única, para disminuir la alta transmisión en la población.



“El llamado es al grupo de edad que sigue: 70 y 60 años para que acudan a los puestos de vacunación sin barreras implementados por la Secretaría de Salud, a que se sigan cuidando, pues aún con la vacuna, pueden contagiarse y transmitir la enfermedad”.



Si bien las aglomeraciones por las marchas son un factor de riesgo importante, aseguró, que es muy difícil atribuirle a una sola causa lo que pueda pasar en términos de hospitalizaciones y mortalidad en las próximas semanas.



“Si no se están tomando las suficientes pruebas, si los positivos no se están aislando, entonces es muy difícil atribuirle a una sola causa. Es el conjunto de todo, lo que influye en lo que está pasando”, manifestó.

Adultos jóvenes en riesgo

Para el epidemiólogo y docente universitario, Rayan El Barkachi Aboutrabi, los adultos jóvenes están presentando actualmente patologías más graves y severas que derivan en UCI porque el virus ha tenido una variación en los linajes.



Esto ha determinado que se generen mayores complicaciones en este grupo poblacional, haciendo cambiar la proporción en materia de hospitalización.



Un segundo factor tendría que ver con que esta población no ha sido vacunada, entonces no hay un sistema inmunológico que tenga una memoria que permita identificar el virus y disminuir la progresión y agresividad de la enfermedad.



Sumado a lo anterior, un tercer factor que incide en este comportamiento es que los adultos jóvenes son los que más se exponen y más relajan las medidas de bioseguridad.



“Hay que entender que este grupo poblacional, adultos jóvenes y mayores que son menores que los ancianos, constituyen la fuerza laboral. Entonces están hiperexpuesto y la poca vacunación aumenta el riesgo de enfermedad grave y de complicaciones. Además, hay que tener en cuenta la variación del virus, la mutación o los nuevos linajes que han salido”, expresó.



En ese orden de ideas, el especialista fue enfático en señalar que todas las personas están expuestas, a excepción de aquellas que cumplieron con su esquema de vacunación.



Todo depende, aclaró, del sistema inmunológico del paciente, de la carga viral, que es la cantidad de virus que entra al organismo, y el desarrollo de la enfermedad en su interacción con el mismo.



El especialista precisó: “Para que una acción en salud pública sea verdaderamente determinante, que genere impacto en los indicadores de mortalidad y morbilidad grave, hay que vacunar masivamente y rápidamente”.



El temor, de continuar el ritmo de actual de vacunación, es que el virus podría desarrollar resistencia o hacerse más fuerte.