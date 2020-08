Así sería el regreso a las aulas para estudiantes de colegios privados en Cali

Erika Mantilla

Gran expectativa hay entre la comunidad educativa, autoridades de salud, estudiantes y padres de familia de Cali por lo que será el piloto de regreso a clases presenciales en los colegios privados bajo el modelo de alternancia, que involucra trabajo en casa y en las aulas, a finales de septiembre.



Dicho piloto tendría lugar, en primera instancia, en los colegios privados de la ciudad y se llevaría a cabo entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre como un primer ejercicio para evaluar cómo se podrá dar el retorno a las aulas gradualmente en las instituciones de la ciudad.



De acuerdo con el secretario de Educación Municipal, William Rodríguez, durante las primeras cuatro semanas de septiembre se implementarán los protocolos de bioseguridad en los colegios, se adaptará la infraestructura, la malla curricular y la forma en la que se realizará la pedagogía.



“En preescolar trabajaríamos en entre un 15 % y 20 % de presencialidad, es decir que cada día iría dicho porcentaje de estudiantes. Para primaria, secundaria y media hablamos de un promedio de 20 % y 25 %; y para educación para el trabajo y el desarrollo humano estaríamos hablando de máximo un 35 %”, explicó.

El funcionario añadió que entre el 5 y 9 de octubre se evaluará el resultado del piloto de alternancia y se realizarán los ajustes para que, a partir del 13 de octubre, se incremente el número de estudiantes en las aulas.



Rodríguez enfatizó que el retorno presencial de los estudiantes a los colegios es opcional. “Para que un niño asista al colegio necesita el consentimiento expreso del padre de familia. Si el padre de familia no está de acuerdo con enviar a su hijo, la institución educativa tiene que garantizarle los procesos de educación en casa”, aclaró.



Cabe recordar que entre los protocolos de bioseguridad que deberán cumplir los colegios para el retorno a las aulas se cuentan cambios en los horarios de entrada y salida en la jornada, para evitar aglomeraciones. Asimismo, se deberán organizar los grupos en cada curso y grado a partir del análisis del número de docentes, niños, y jóvenes que pueden participar de clases presenciales.



En los colegios no se permitirá el regreso de docentes o personal administrativo de más de 60 años, ni de niños menores de 2 años. De igual forma, se deberá evitar la presencia de menores con comorbilidades o de aquellos que en su núcleo familiar tengan problemas de salud. A esto se suma que a la entrada de las instituciones debe haber un proceso de desinfección de calzado y toma de temperatura; durante la jornada de estudio debe haber uso permanente del tapabocas y se deben establecer horarios de lavado de manos cada tres horas.



Para el alcalde Jorge Iván Ospina “es muy importante para los niños el regreso a la escuela; es la relación con sus amigos, la construcción de su identidad, la posibilidad de tener un contacto para interpretar y comprender el momento tan angustiante que se vino”.



El Mandatario enfatizó que “es un buen momento para la construcción de una semipresencialidad, una alternancia, unos espacios virtuales y físicos, siempre contando con la participación de los padres y comprendiendo que debe ser una espacio pedagógico donde se entiendan las dimensiones de la pandemia”.



Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señaló que la normalidad en las instituciones educativas es un aspecto que tendrá una recuperación paulatina. “Los padres tienen temor del contagio de sus hijos y eso va a restringir mucho el retorno de la educación presencial”, dijo la funcionaria.



Ese es el temor que advierten padres como Diego López, padre de una estudiante de noveno grado del Colegio Arquidiocesano San Juan Bautista, quien dijo que en lo que resta del 2020 no tiene intenciones de que su hija retorne a clases presenciales.



“Los padres de familia, en general, no queremos que inicien las clases semipresenciales ni presenciales. Eso es una locura, porque hasta que el colegio no me dé garantías de que los protocolos de bioseguridad serán estrictos y que mi hija no se va a contagiar, o hasta a perder la vida, no pienso enviarla. Ella quiere volver a ver a sus amigos, pero la hemos cuidado mucho como para que en una irresponsabilidad se pueda contagiar”, aseguró López.



Sin embargo, para Jessica Muñoz, madre de un estudiante de segundo grado del Colegio Hispanoamericano, el regreso a clases es imperante luego de más de cinco meses de solo dedicarse al trabajo virtual.



“Los niños necesitan socializar, llevan mucho tiempo encerrados porque no pueden entrar a un centro comercial, ni a un restaurante, a ninguna parte. Confío en el colegio y en que hay unas medidas de bioseguridad importantes para evitar cualquier riesgo. A los niños hay que generarles consciencia y responsabilidad en estos tiempos para que cumplan, por ejemplo, con el uso constante del tapabocas”, señaló Muñoz.

Oficiales, en vilo

Aunque todo parece estar dado en los colegios privados de Cali para las clases presenciales alternadas, el panorama aún es incierto en las instituciones educativas oficiales.



Según señaló el Secretario Municipal del ramo, en el sistema público se deben analizar variables como que de los 5949 profesores de las instituciones educativas oficiales, 2863 son mayores de 60 años (48 %); es decir, que son vulnerables al contagio.



“Vamos a implementar la misma ruta de consultas y análisis para tomar las decisiones que más le convengan al sistema educativo, pero sobre todo a la garantía de la vida”, indicó Rodríguez, quien dijo que mientras tanto las instituciones de corte oficial seguirán trabajando virtualmente y a través de guías.

