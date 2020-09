Así será el retorno a clases presenciales en colegios y jardines privados de Cali este lunes

Erika Mantilla

Al menos 75.000 estudiantes de 280 colegios privados y jardines infantiles de Cali regresarán a clases bajo el modelo de alternancia el próximo lunes 28 de septiembre. Una vez terminaron de presentar sus protocolos el pasado jueves, la Secretaría de Educación realizó visitas al azar para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que determina unos cupos diarios de máximo 20 % en preescolar y de hasta el 25 % en primaria y bachiller.



El jefe del despacho, William Rodríguez, explicó: “Hay una comisión de parte nuestra y de Salud Pública que brindará todo el acompañamiento a estas instituciones. Algunos colegios, sobre todo los internacionales, decidieron no participar, bien sea por orden de sus gobiernos de origen o para esperar qué resultados arroja este piloto de alternancia, que lo realizaremos hasta el viernes 2 de octubre”.



De acuerdo con el funcionario, los criterios para evaluar el éxito de la actividad no solo están vinculados con el comportamiento epidemiológico al interior de las instituciones educativas, sino también de qué tan alto es el riesgo de contagio al tener en cuenta los indicadores de ciudad.



“Precisamente, esta semana hubo aumento de 300 a 500 casos diarios por covid en Cali, además de que el inicio de septiembre fue bastante movido por eventos como aglomeraciones en el Kilómetro 18, pero esperamos contar con buenos resultados en los colegios. Somos optimistas respecto a ese tema”, señaló.

En cuanto a las entidades públicas, Rodríguez anotó que aún no está contemplado su regreso a clases, pues se tiene el caso de sedes que tienen aulas compartidas, por ejemplo, el combinar estudiantes de cuarto y quinto grado en un solo salón, o que haya 200 niños por cada cuatro baterías sanitarias, cuando la regla exige que sean 25 cada una.



Por su parte, Elsy Jordán, presidenta de la Asociación de Colegios Privados de Cali, Asocopri, explicó que en la mayoría de las instituciones se va adelantar un modelo sincrónico, que consiste en impartir las clases a los estudiantes que participan presencialmente de ellas mientras el resto se conecta de forma digital.



“El regreso de los niños, niñas y adolescentes a clases es esencial para su salud, especialmente para los más pequeños, que les ha costado demasiado establecer un vínculo con sus profesores y compañeros a través de una pantalla”, destacó la vocera de Asocopri.



Por su parte, Hugo Botero, rector del Colegio Hispanoamericano, contó que fue creada una plataforma para el ingreso y egreso de alumnos en las porterías de las institución, que tras la toma de datos como temperatura o preguntas de rigor para establecer si es sospechoso de coronavirus son inscritos a un código propio del estudiante.



En caso de detectar un posible infectado, se activa una ruta de aislamiento de ese estudiante para luego remitirlo a su EPS, que se encargará de hacerle la prueba PCR y despejar dudas al respecto. Si la situación lo amerita, se llevaría a cabo un cerco epidemiológico para dar con las personas con las que tuvo contacto estrecho.



“De los 1667 estudiantes que tenemos en total desde preescolar a grado once, 375 van a regresar. Por cada aula solo se permitirán máximo 18 alumnos con una distancia de 1.5 metros el uno del otro”, precisó Botero, quien comentó que se implementarán hasta ocho horarios diferenciados de recreo desde primaria a bachiller.



A su vez, Mario Veira, rector de Waldorf Luis Horacio Gomez, recordó que no podrán asistir a las clases presenciales los estudiantes con alguna comorbilidad o con familiares con esta misma condición o adultos mayores de 60 años.



Veira manifestó: “Hay clases que se van a ver muy limitadas, como educación física, dado que cuando uno transpira de forma agitada, expulsa más micropartículas de saliva a su alrededor, por lo que será obligatorio el uso del tapabocas y también limitar de cierta forma los deportes de mucho contacto”.



Los jardines infantiles también participarán del pilotaje. Ese es el caso de Mirringa Mirronga, ubicado en barrio Panamericano, sur de Cali. “Bajo ningún motivo permitiremos el ingreso de padres de familia o personas ajenas a la institución. Y respecto a nuestra profesores, ellas deben retirarse la ropa con la que llegan, ducharse y ponerse los uniformes”, detalló Érika Valencia León, administradora del jardín.



Valencia León agregó: “Vamos a realizar un modelo pedagógico que, a través del juego, le enseñemos a los niños cuál es el autocuidado que deben llevar a cabo en cada actividad y cómo pueden divertirse entre ellos sin necesidad del contacto físico. Para esta oportunidad, solo contaremos con 32 niños de los casi 120 con los que usualmente trabajamos, porque los padres no se mostraron muy receptivos a que sus hijos se conectasen digitalmente”.

