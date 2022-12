Así fue la demolición del puente peatonal de la Calle 5 en Cali

Este domingo, fue demolido el puente peatonal de la Calle 5 con Carrera 6, frente a la Clínica Comfenalco. Una labor que inició desde la 1:00 a.m. con el propósito de mejorar la accesibilidad de los transeúntes.



Según Ricardo Castro, director de Planeación Municipal, este puente no cumplía con las normas de accesibilidad universal, no tenía rampas y su construcción se hizo antes de ser establecidas las normas de sismo resistencia, razones de peso por las que se llevó a cabo esta demolición.



Así mismo, el funcionario señaló que no se va a construir otro puente en este lugar, por lo que fue instalado un semáforo con el que pretende priorizar el paso del peatón sobre la vía. El paso vehicular quedó habilitado desde las 10:00 a.m.



"Esto es el inicio de lo que será el Bulevar de San Antonio. En enero saldrán las bases de este concurso, para que arquitectos, tanto nacionales como internacionales, puedan participar de este gran diseño, que traerá un gran impacto para la ciudad", subrayó Castro.