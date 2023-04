Así fue como Christian Moreno, primo de Jorge Iván Ospina, se convirtió en el ‘zar’ de la contratación en la Alcaldía de Cali

En lo que va del gobierno de Jorge Iván Ospina, al primo del Alcalde Christian Camilo Moreno, dueño de Esdras MD Ingeniería, se le adjudica, en promedio, un contrato cada tres meses.



El primo materno del Alcalde es el megacontratista del Dagma, donde tiene tres contratos por un total de $25.293 millones, y ha recibido al menos nueve contratos más con las Secretarías del Deporte, de Vivienda, la de Salud y la Unidad Administrativa de Bienes y Servicios por un valor superior a los $63.200 millones.



Como empresa unipersonal, Christian Camilo Moreno (CCMH) ha hecho parte de al menos 37 consorcios en los años recientes y de otros 18 consorcios a través de su empresa Esdras MD Ingeniería S.A.S.



Le puede interesar: ¿Dónde están los recibos? Miles de caleños denuncian que factura del impuesto predial no les ha llegado



En algunos de esos contratos ha hecho alianzas con él mismo, él como persona y él como empresario, para ejecutar proyectos por varios miles de millones en Cali.



Hay casos en los que se presentó a licitación como único oferente, según documentos que reposan en el Secop II, la base de datos de contratación del Estado, y llegó a tener hasta cinco obras para ejecutar de manera simultánea. Ninguna de ellas fue entregada a tiempo y a todas se le hicieron prórrogas y hasta adiciones presupuestales. Estos son los contratos que convirtieron al primo del alcalde Ospina en el mayor contratista de su gobierno.



Consorcio Firmitas

Desde la Secretaría de Salud se le otorgó a Christian Camilo Moreno el contrato para el ‘Mantenimiento, mejoramiento, adecuación, modernización y reforzamiento de la infraestructura física de la sede central de la autoridad sanitaria’ por un valor de $2.657 Millones.

Se le adjudicó el 5 de septiembre de 2022 al Consorcio Firmitas, donde están Esdras MD Ingeniería (25%) y ADN Proyectos (75%), representada legalmente por Julián Londoño, con quien también se alió en el Consorcio Cavalleta para adecuación de escenarios deportivos.



Consorcio Mantenimientos M.E.

El Consorcio Mantenimientos M.E, que se impuso a dos más para remodelar y redistribuir los espacios del piso 9 de la Alcaldía, es una alianza de Christian Moreno con él mismo. El consorcio está conformado por su empresa Esdras MD Ingeniería SAS (70%) y como persona Christian Moreno CCMH (30%).



El contrato fue firmado el 19 de octubre del 2021 y entregado a través de la Unidad Especial de Gestión de Bienes y Servicios. Su valor fue de $1.448 millones y debió acabar el 15 de diciembre del 2021, pero fue entregada el 26 de junio del 2022.



Consorcio CAV Cristo Rey

El contrato más costoso que entregó la Secretaría de Vivienda en el actual mandato se lo dio al primo de Ospina el 12 de julio de 2022 para la construcción del proyecto de mejoramiento integral del Hábitat denominado proyecto integral Cristo Rey Etapa I Tramo V.



La licitación con un único oferente tiene un valor de $27.448 millones y el consorcio está conformado por LCQ Ingeniería SAS, representado legalmente por José Leonardo Cortez, quien firmó el contrato, y Esdras MD Ingeniería SAS representada por Christian Camilo Moreno.



Consorcio LCC Ingenieros

El tercer contrato entre los cuatro más costos que ha ejecutado el Dagma en este Gobierno, se le adjudicó a Christian Camilo Moreno Herrera para la ‘Construcción de obras en las Comunas 10, 17 y 18 para el control de vertimientos del río Cauca en el marco del proyecto de descontaminación de las fuentes hídricas superficiales de Santiago de Cali’.



Lea aquí: Cali, una ciudad peligrosa para las bicicletas: ya van seis ciclistas muertos este año



El contrato con único proponente, que tuvo un valor de $4.727 millones tras una adición de $466 millones, fue firmado el 10 de noviembre de 2021 y entregado el 8 de noviembre del 2022. El Consorcio LCC Ingenieros lo conformó Cristian Camilo Moreno como empresa unipersonal con el 30%, la empresa LCQ Ingeniería de José Leonardo Cortés (40%) y la Compañía de Ingeniería Sanitaria Condensa(30%).



Consorcio E&C Obras Cali

Para construir ‘obras de mitigación de riesgos en zona de ladera afectadas por movimiento en masa en la Comuna 1 (Vista Hermosa), la Comuna 18 (Alto Jordán y Calle primera oeste con 81)’, Christian Moreno se alió con él mismo y conformó el Consorcio E&C Obras Cali.



El 50% del consorcio está en cabeza de su empresa unipersonal CCMH y el otro 50% le pertenece a su empresa Esdras MD Ingenieros, que para la firma del contrato, adjudicado el 12 de septiembre del 2021 por parte de la Secretaría de Vivienda Social de Santiago de Cali, estuvo representada legalmente por Lady Vanessa Pabón, mientras tanto Christian Moreno aparece ante Cámara de Comercio como representante legal suplente.



Consorcio Cavalleta

El tercer contrato que le otorgó la Secretaría de Deportes a un grupo empresarial en el que aparece el primo del alcalde Jorge Iván Ospina fue el Consorcio Cavalleta para realizar las ‘Adecuaciones de los escenarios deportivos en las Comunas 4 y 5’. La representación del consorcio al firmar el contrato la asumió Julián Miguel Londoño Castrillón, quien es el representante legal de la empresa ADN Proyectos SAS, que tiene una participación del 50% del consorcio, y el otro 50% estaba en manos de Esdras MD Ingeniería SAS, de propiedad de Christian Moreno.



El contrato se firmó el 12 de diciembre de 2021 por un valor de $1.162 millones y para terminar el 31 de diciembre de 2021, pero tras algunos inconvenientes se entregó casi un año después.



Esdras MD Ingeniería S.A.S

El contrato de menor valor otorgado al pariente del mandatario tuvo un monto de $626 millones para la realización de obras de adecuación del Estadio Pascual Guerrero y lo adjudicó la Secretaría del Deporte.

Fue adjudicado mediante selección abreviada (a dedo) al contratista el 7 de diciembre del 2021 y la fecha de inicio fue el 24 de diciembre. Y aunque el plazo de ejecución eran 50 días, se entregó con 56 días de retraso.



Este es el único contrato con entidades de la Alcaldía de Cali en el que aparece contratando como empresa Esdras MD Ingeniería SAS en solitario, la firma del pariente del alcalde Ospina.



Consorcio Vertimientos

La construcción de obras para el control de vertimientos al Río Cauca en el marco del proyecto de descontaminación de las fuentes hídricas superficiales de Cali fue entregado por el Dagma a Moreno a través del Consorcio Vertimientos el 2 de septiembre de 2022.



Para la firma de este contrato la representante legal de Esdras MD Ingeniería SAS, que tuvo un 30% de participación, fue Lady Vanessa Pabón porque Christian Camilo Moreno hizo parte del Consorcio como empresa unipersonal con su firma CCMH y con otro 30% de participación. Es decir, el primo del alcalde tenía el 60% y el otro 40% estaba en cabeza de Juan Bedoya Ospina e Hijos & CIA. Este proyecto estimaba la construcción en dos tramos y se presentaron solo dos oferentes; a cada uno le adjudicaron una parte a pedido del comité evaluador.



Consorcio Bienestar Animal

Aunque Christian Moreno tiene mayoría accionaria, para la Construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal, contratada por el Dagma, quien firmó como representante legal fue Juan María Bedoya. La obra más costosa de la autoridad ambiental en este Gobierno tenía un valor de $11.270 millones y se le adjudicó a Consorcio Bienestar Animal; sin embargo, se le adicionaron $2.243 millones en abril de 2022 y un restablecimiento de desequilibrio económico por $569 millones, lo que elevó el valor a $14.084 millones.



Lea además: Cali, una ciudad de huecos y accidentes: aumentan demandas contra la Alcaldía por mal estado de las vías



El consorcio lo conformaron Esdras MD Ingeniería, de Christian Moreno (40%); Juan Bedoya Ospina e Hijos & CÍA (30.00%), y La Montañita Constructores, de Jaime Puerta (30.00%). Fue adjudicada el 19 de marzo de 2021 y debió acabar ese 31 de diciembre, pero tras varias prórrogas, se entregó hace un mes.

Consorcio ME Deportes 2021

La Secretaría de Deporte y Recreación le adjudicó el 30 de septiembre del 2021 el contrato para la adecuaciones de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito en la Comuna 12; la Comuna 7; la Comuna 5; la Comuna 1; la Comuna 15, y la Comuna 19 de Cali, de conformidad con pliegos de condiciones y estudios previos.



El contrato tuvo un valor total de $2.209 millones y el ganador fue nuevamente, el único proponente Christian Camilo Moreno Herrera, quien ganó por partida doble porque el Consorcio M.E. Deportes 2021 era completamente suyo. El 50% le pertenecía a él a través de CCMH como forma unipersonal con el 50%, y el otro 50% le correspondía a su empresa Esdras MD Ingeniería SAS.



Unión Temporal Jairo Varela

El primero de los dos contratos que se adjudicaron a Christian Moreno desde la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios fue el mantenimiento y adecuación de la Plazoleta Jairo Varela.

El contrato se entregó el 29 de octubre de 2020 a la Unión Temporal Jairo Varela conformada por Ingeniería EOC (5%), Esdras MD Ingeniería (40%), Puritec de Colombia (5%) Consultoría y Construcciones Civiles y Sanitarias (25%) y Agromezclados, con el otro (25%).



La licitación tuvo otro oferente que propuso hacer la obra en $3.818 millones, pero ganó el primo de Ospina que ofreció $2.823 millones. Sin embargo, luego le adicionaron el 50% del valor del contrato y terminó costando $4.235 millones. Fue la más costosa.



‘El Zar de la contratación en Cali’

Son más de 50 los consorcios que ha constituido o de los que hace parte el primo del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en los tres años que lleva como mandatario en la capital del Valle.



En cerca de 20 de ellos entró a participar porcentualmente con su empresa Esdras MD Ingeniería S.A.S e integra más de 30 consorcios más a nombre suyo, como oferente unipersonal con el logo de sus iniciales CCMH. Estos son esos consorcios:



Esdras MD Ingeniería S.A.S, la empresa de Christian Camilo Moreno hace parte de otros 19 consorcios o uniones temporales, según los datos del Secop, con los que ha participado como licitante en varias dependencias y son: Consorcio Vial Quisquina, Consorcio C&E Santa Elena, Consorcio Cides Santa Elena, Construir 2000, Consorcio Emrg 2020, Consorcio Obras Educativas E.E., Unión Temporal Jairo Varela, Consorcio Crai 2020, Consorcio Bienestar Animal, Consorcio E&C Obras Cali, Consorcio M.E. Deportes 2021, Consorcio Mantenimientos M.E., Consorcio Cavalletta, Consorcio Alfa Vías, Consorcio Vertimientos, Consorcio Parques Bucaramanga 2022, Consorcio CAV Cristo Rey, Consorcio Firmitas y Consorcio Arco 2023.



Christian Camilo Moreno Herrera CCMH, como empresa unipersonal, figura como proponente plural en los consorcios: Consorcio Vial Quisquina, Consorcio Deportes 2019, Consorcio OECC, Unión Temporal CM, Unión Temporal Reforzamiento 2020, Unión temporal escuela 2020, Consorcio Educación E&C, Consorcio Educar E&C, Consorcio E&C Obras Cali, Consorcio M.E. Deportes 2021, Consorcio San Marcos, Consorcio LCC Ingenieros, Consorcio Megavias del Valle, Consorcio Megavias JM, Consorcio Mantenimientos M.E., Consorcio M y M, Consorcio Vias Carvajal, Consorcio Intervias JJ, Consorcio Megavias JJ, Consorcio Casona JJ, Consorcio Calarcá JJ, Consorcio Mantenimiento Vial 2021, Consorcio Parques CM 2021, Consorcio Obras G y M, Consorcio Vertimientos, Consorcio Boulevard Cauquita, Consorcio Morelia Ecológico, Megaobras del Valle, Consorcio Interviales JJ, Consorcio Obras JJ, Consorcio Mantenimiento Vial, Consorcio G y M Risaralda, Megaconstrucciones del Valle, Obras JJ Ingeniería, Consorcio Construcción SC, Consorcio Parques 2022, Parques y Juegos 2022, Unión Temporal Adecuaciones A&C y la Unión Temporal Ampliaciones A&C.