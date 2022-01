Así avanza la popular verbena en el barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente de Cali

Así avanza la popular verbena que se realiza en el barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente de Cali, donde se reúnen las personas para darle la bienvenida al año nuevo.



En este sitio, los ciudadanos se han reunido para bailar, cantar, se arrojan harina y espuma; además, la rumba generalmente se extiende durante todo el primer día del año.

Este es el panorama desde el barrio Ulpiano Lloreda de Cali, donde se realiza la tradicional fiesta popular del 1 de enero. pic.twitter.com/5NCA5as4mj — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) January 1, 2022

Cabe resaltar que, para este año, esa verbena donde se esperaba la participación de más de 15.000 personas fue autorizada por la Alcaldía de Cali, pese a las altas cifras de contagios de covid-19, además de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos. De igual manera, hay una gran probabilidad de que esta fiesta se extienda hasta el 2 de enero, ya que cae domingo.



Debido a las críticas que se han hecho hacia la administración municipal, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina dijo que “si uno les aprueba reuniones en sus clubes o sus espacios no hay problema, pero si el pueblo celebra con responsabilidad, regulado y con bioseguridad en Ulpiano ponen el grito en el cielo, he allí la doble moral de quienes pretenden liderar a Cali”.



Sin embargo, ante los videos que circulan en redes sociales, muchas personas han cuestionado el pronunciamiento del Alcalde ya que no se evidencia el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Varias personas pasaron por encima de las autoridades y las vallas para ingresar a la rumba de Ulpiano Lloreda. #quepasaencalive pic.twitter.com/nYow12TDKK — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) January 2, 2022

Igualmente, Carlos Copete, presidente de la JAC de Ulpiano Lloreda, fue enfático en que, “quiero decirle, señor alcalde, que lo que pase en nuestro barrio, si usted autoriza este evento, es de su entera responsabilidad”.