Anuncian posibles sanciones para barras tras peleas por "trapos" de equipos de fútbol en Cali

La Secretaría de Seguridad de la capital del Valle anunció que solicitarán a las autoridades nacionales que se impongan sanciones a las barras del Deportivo Cali, América de Cali e Independiente de Medellín, por las constantes confrontaciones que se han presentado en la ciudad con relación a los "trapos" de estos equipos de fútbol.



De acuerdo con lo manifestado por el secretario Carlos Soler, las disputas entre los aficionados de estos equipos ha sido constante desde diciembre del 2021 cuando se empezaron a registrar hurtos de elementos característicos de estos equipos en varias zonas de la ciudad.



Por lo cual, Soler explicó que junto con las autoridades locales se determinó que para el América de Cali la sanción será que para el partido de este sábado no se permitirá el ingreso de "trapos" al sector oriental del Estadio Pascual Guerrero. Además, los hinchas de los otros dos equipos también enfrentarían sanciones.



"Se hizo una solicitud para que la Federación de Fútbol aplique sanciones y se prohíba la entrada de aficionados del Cali y del Medellín a cualquier escenario nacional hasta que no se devuelvan los "trapos". También se hicieron una gestiones para sancionar a unas barras y unos hinchas en el Estadio del Deportivo Cali, en Palmira", indicó Soler.



Con relación al porqué de esta decisión, el Secretario fue enfático en que es necesario tomar acciones desde ya para prevenir no solo que estos hechos se siga presentando en la ciudad, sino también para evitar que estas confrontaciones terminen afectando la vida de algún ciudadano.



"No vamos permitir que esto se desborde y lo mejor es colocar de una vez una posición clara en esta situación, vamos a intervenir porque no queremos que hayan muertos. Hay que evitar que vayan a terminar agrediendo, maltratando y luego asesinando a una persona, por eso vamos a tomar acciones muy fuertes", comentó Soler.

Cabe recordar que el pasado miércoles se presentaron dos situaciones en Cali en medio de las cuales, simultáneamente, hinchas del Deportivo Cali confrontan a otros aficionados por elementos característicos del equipo, entre ellos banderas y "trapos".



El martes en la noche ya se había registrado otro caso cuando un grupo de hinchas del Deportivo Cali llegó hasta la Terminal de Transportes de la ciudad, al parecer, en busca de integrantes de la barra del Independiente Medellín que estaban en la ciudad por los partidos que su equipo afrontaría con el América de Cali.