Ampliación de la vía Cali-Jamundí terminó después de cuatro años, ¿quedaron satisfechos los conductores?

En la vía Cali-Jamundí ya no suenan las retroexcavadoras ni los tractores, no se siente la vibración del suelo por el trabajo de los taladros y los camiones cargados de tierra ya no forman parte del tráfico. Tras cuatro años en obras, la ampliación de este importante corredor vial está lista para ser entregada a la ciudadanía. Sin embargo, residentes y conductores habituales del sector cuestionaron que los resultados no son los deseados después de tanta espera.



Uno de los reclamos principales tiene que ver con los puntos irregulares y el desnivel que tendría el asfalto en varios tramos del recorrido, “especialmente entre el puente de Jardín Plaza y el Colegio Farallones”, según indicó un residente del sector.



Pero esto no es lo único que han resaltado los ciudadanos. El caleño Jorge Buitrago también expresó su descontento: “Las llamadas obras del sur son un ejemplo de todo lo que no debe hacerse en infraestructura. En la Cali-Jamundí ya hay huecos, no se hundieron los cables y la vía se siente como ir en lancha”.



A las condiciones de la carpeta asfáltica, se le suma la inconformidad con los cruces semaforizados, los cuales no están en funcionamiento completo: solamente dos de los cuatro que hay en la extensión de las obras están en operación. Y eso no es todo, Claudia Arias, quien diariamente debe transitar por esta carretera en su moto, cuestionó que “a pesar de la ampliación, llega un punto en que el tráfico se embotella. Si uno viene por la Simón Bolívar hasta Valle del Lili, está todo bien, pero después del puente nuevo hacia la Panamericana ya empieza a haber mucho trancón y el semáforo que pusieron ahí (carrera 109) no ayuda”.



En ese cruce, el de la Panamericana con carrera 109, se designa diariamente a un agente de tránsito para que agilice la movilidad. “En esta intersección, la gente en sus vehículos necesita ir hacia Bochalema, los peatones también, entonces se necesita el semáforo. De todos modos, se genera congestión, es complicado y hay que tener un poco de paciencia con esta situación, que se presenta todos los días, por eso nos mandan a nosotros”, explicó Víctor Herrera, agente de tránsito de Cali.

La vía Cali-Candelaria, que también está en obras, ha sido dividida en tres tramos: puente de Juanchito (con un avance del 58 %), Cali-Cavasa (75 %) y Cavasa-Crucero Candelaria (85,5 %).



Del mismo modo, ante la continua polémica del puente peatonal a la altura de la Universidad Autónoma de Occidente, que será demolido para dejar el cruce semaforizado por medio de un nuevo contrato con la Alcaldía, el funcionario Herrera argumentó que “si se implementa un puente, se tendría que pensar también en las personas en condición de discapacidad.



Sin embargo, algunos ciudadanos se mantienen en que los puentes peatonales permiten que los vehículos fluyan más rápido, a la vez que salvaguardan, con mayor efectividad, la vida de quienes los usan.



La construcción de la vía Cali-Jamundí tardó 48 meses cuando la estimación era de 9 meses, y costó $88.600 millones, casi el doble de lo presupuestado.

Las obras de la antigua vía Cali-Yumbo están ad portas de ser culminadas. El tramo uno está en liquidación y el dos ya cuenta con acta de terminación.

¿Qué dice la Administración Distrital?





Frente a los cuestionamientos, el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez Sandoval, explicó que en las últimas dos semanas se realizó la interventoría, que este viernes le dio el visto bueno a las obras, a pesar de la insatisfacción en algunos detalles.



“Ya el objeto del contrato se terminó. Cuando esto sucede, nosotros entramos a revisar todo lo ejecutado, como es habitual, para ver si falta algo por realizar o si hay alguna irregularidad en cuanto a calidad. Las primeras obras había que revisarlas para saber cómo estaban a día de hoy, también los trabajos más recientes y, asimismo, poder hacerle las observaciones al contratista. Hay algunas, pero este viernes quedó liquidado el contrato”, puntualizó el secretario Martínez.



De igual manera, frente a los señalamientos de varios ciudadanos por los resultados en la obra, el funcionario de Infraestructura enfatizó que “durante la construcción se presentó ese problema, en el que se observó que la vía tenía una rocosidad y algunos desniveles no aceptados por la Secretaría, y se le ordenó al contratista hacer las reparaciones. En algunos sectores, ellos fresaron y colocaron una nueva carpeta de asfalto. Como el problema persiste, se tomaron decisiones contractuales para liquidar, porque el estado final de las obras que debían ser entregadas, ya se había establecido”.



Por último, para el desmonte del puente peatonal, ubicado frente a la Universidad Autónoma, el secretario Martínez indicó que se haría un nuevo contrato, porque el actual ya no aguanta una extensión más en cuanto a tiempo y presupuesto. “Nosotros estamos solicitándole al Confis (Consejo Superior de Política Fiscal, organismo responsable de la coordinación y seguimiento del Sistema de Presupuesto), la partida presupuestal para contratar este proyecto. Ya está diseñado, solamente falta el recurso. Una vez lo tengamos se hace el proceso para su adjudicación y esperamos terminar esos trabajos antes de que se acabe el 2022”.