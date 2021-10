Aliste la sombrilla: Octubre será de los meses más lluviosos del año en Cali

Durante este mes de octubre se espera que las lluvias aumenten en la ciudad, según pronósticos de las autoridades climatológicas nacionales y locales, por lo que recomendaron no desechar elementos en los sumideros e intervenir los árboles que puedan ser un riesgo.



El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -Ideam-, advirtió en su más reciente boletín que se debe prestar especial cuidado ante los posibles riesgos de este incremento en las lluvias.



“Se recomienda especial atención a las zonas inestables ante la probabilidad de deslizamientos de tierra, avenidas torrenciales y remoción en masa en las regiones, Caribe, Andina, Pacífica y piedemontes”, destacó la institución en su informe.



En ese mismo sentido, desde la capital del Valle del Cauca se encendieron las alarmas puesto que, según predicciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, los últimos tres meses del año son históricamente de los más húmedos en la ciudad, algo que se incrementaría debido a la posibilidad de que se presente el Fenómeno de la Niña.



“Esta segunda temporada está marcada por el anuncio de un Fenómeno de la Niña, esto obedece a unas mediciones que se hacen del enfriamiento del Océano Pacífico, los modelos internacionales dicen que la probabilidad en estos momentos de que exista dicho fenómeno, entre noviembre, diciembre y comienzos del año 2022, está en un 80 %. O sea que eso indica que, si bien el fenómeno no está declarado en su totalidad, la probabilidad es muy alta”, explicó Óscar Ramírez, profesional especializado en la dirección técnica ambiental de la CVC.



Cabe recordar que el Fenómeno de la Niña se refiere al enfriamiento por debajo de los estándares de las aguas del Océano Pacífico, hecho desencadena en más lluvias de lo normal en los territorios, siendo así lo contrario al Fenómeno del Niño, el cual se caracteriza por altas temperaturas.



Teniendo esto en cuenta, Cali es una de las ciudades del país que más posee fuentes hídricas, lo que hace que las acciones frente a este incremento de lluvias deban encaminarse a la prevención de futuros desastres por cuenta de las inundaciones.



“Somos la ciudad de los siete ríos, por ahora el Río Cauca entre comillas está neutralizado (por las adecuaciones del Jarillón), pero los demás sí se saturan y presentan crecientes súbitas, lo que puede generar algunas inundaciones; entonces, desde la CVC, nos estamos preparando para dar la información oportuna a los entes que gestionan el riesgo para que ellos puedan tomar decisiones relacionadas a la prevención y mitigación del riesgo, dijo Ramírez.

Según los datos de la Secretaría de Gestión del Riesgo, históricamente en la capital del Valle del Cauca llueve en promedio 17 días del mes de octubre.

Acciones de prevención

Según los datos de la Secretaría de Gestión del Riesgo, el enfriamiento del Océano Pacífico ha presentado una variación de .65 grados.

Al considerar los datos, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, exhortó a la comunidad a estar conscientes de lo que se avecina en la capital del Valle y en otros territorios, para que así tomen acciones de precaución frente a posibles desastres.



“Lo que se debe tener claro es que cada una de las personas es el primer responsable, esa palabra no se nos puede olvidar, cada uno tiene que barrer hacia dentro y no deshacerse de su basura o escombros en los sumideros, cada uno de nosotros debe respetar, se debe respetar al vecino y si se tiene una humedad decirle o informarle de las falencias que podrían desencadenar en un desastre”, expresó Zamorano.



Pese a los pronósticos, el funcionario agregó que desde la Administración Municipal se han sumado esfuerzos para hacerle frente a los factores de riesgos que existen en la ciudad, para así lograr que las posibilidades de una catástrofe se disminuyan.



“En Cali se están retirando casi 80 toneladas diarias de basura en los canales y los sumideros, se tiene que seguir activando esas capacidades, además; el Dagma debe avanzar en la poda de árboles; la Secretaría de Infraestructura con obras importantes en la ladera precisamente en donde más posibilidades tenemos de riesgos; también los organismos de socorro como los bomberos o de primera respuesta estar alerta y generar campañas de educación a la ciudadanía”.

Por otra parte, la caída de árboles ha sido una de las principales problemáticas de la ciudad durante las temporadas de lluvias, un aspecto que para el Dagma hace que sea una época alarmante.



“Normalmente en épocas de lluvia estos individuos arbóreos presentan algunos riesgos porque algunos de ellos tienen problemas fitosanitarios y al cargarse de humedad y por el humedecimiento de los suelos tienden a volcarse. En ese sentido, se cuenta con dos cuadrillas especializadas para precisamente atender estas emergencias., dijo Franklim Castillo, subdirector de la calidad ambiental del Dagma.



Finalmente, según el funcionario, el 2021 es un año que cuenta con un plus en cuanto a esta labor de intervención de los árboles, ya que “nosotros tenemos un convenio con la CVC y tenemos 12 operadores de este convenio que están atentos a brindarnos el apoyo en el tema de atenciones de emergencia”.

Árboles de riesgo

Teniendo en cuenta la posibilidad de caída de arboles ante el aumento de las lluvias, el Dagma adelanta una campaña en donde la comunidad puede alertar sobre los individuos arbóreos que representen un riesgo de volcarse.



Para alertar llamar a los números: 350 583 45 95 / 653 48 58 / 660 02 08.