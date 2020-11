Alertan de instalación de cambuches en zonas verdes del sur de Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Ocupación de espacio público, falta de cuidados de bioseguridad, ruido, exceso de residuos y hasta hurtos son algunas de las problemáticas que se están reflejando en torno a los ‘cambuches’ y asentamientos irregulares que se diseminan en separadores viales y zonas verdes de Cali.



El fenómeno, que solía darse en vías principales como las autopistas Sur y Simón Bolívar, las calles 1, 5 y 25 o la Avenida 4N, ahora ha migrado a barrios residenciales como El Ingenio y San Vicente.



Según explicó César Lemus, coordinador de la Unidad Anti Invasiones de Cali, hasta la fecha se han desmantelado más de 800 techos que ocupaban espacios públicos de la ciudad, lo que ha generado alerta entre residentes del norte y sur de Cali.



De esta manera, el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Ingenio, Hilmer Suárez, comentó que la inseguridad en el sector aumentó debido a la proliferación de estos.



“La policía ha ayudado, pero se hacen en la zona del parque El Ingenio y en el corredor entre la carrera 83 y 85, específicamente en la Carrera 83 con Calle 25, se pueden ver estos ‘cambuches’”, expresó Suárez, quien indicó que también se han incrementado las quejas por ruido y consumo de alucinógenos en torno a estos sitios.

Y agregó: “también al interior del barrio. Esto genera qué los vecinos se quejen mucho más que antes, porque el hurto se ha incrementado. Aparentemente caminar incluso es peligroso y a la gente le da miedo salir a caminar por la calle por estos ‘cambuches’”.



Por otro lado, en el sector del Valle del Lili se lograron realizar operativos de desmantelamiento gracias a la presión de la comunidad.



“Habían instalado varios cambuches, uno de ellos quedaba en la Carrera 102 con Calle 48, donde estaba talando las guadillas y cazando guatines y las zarigüeyas. También en toda la autopista Simón Bolívar, fueron instalados varios por personas que no eran del sector y resulta que estaban afectando las zonas verdes y los ciudadanos se sentían desplazados porque hasta en el parque estaban; entonces gracias a la presión que hizo la comunidad con un derecho de petición se logró que se desmantelaran”, expresó Rocío Ruíz, expresidente de la Junta de Acción Comunal del Valle del Lili.

A pesar de varios operativos frente a la Terminal de Cali, cada día se siguen asentando más ‘cambuches’, preocupando a la comunidad de San Vicente.

Sin embargo, esta situación sigue preocupando a la comunidad, “se dice que se presentará nuevo retorno de venezolanos al sector, entonces nos preocupa que esto se siga presentando”, agregó.



En este sentido, concejales de Cali se pronunciaron respecto al tema.

Fernando Tamayo, en una plenaria del concejo comentó: “según cifras de Migración Colombia, en Cali hay 59.700 personas, con corte a agosto, pero se estima un subregistro, dado que, por estar la frontera cerrada, muchos venezolanos han ingresado por pasos ilegales. Se avecina que más migrantes lleguen con por lo menos un acompañante más.”

A su vez, Misha Birmagen, presidente de la JAC de San Vicente, en el norte de Cali, comentó: “Las instalaciones del nuevo parque lineal del río Cali, en la parte que le corresponde a Versalles, ya se puede pasar un poco más tranquilo, pero más adelante no, ni me atrevo a pasar. En el día es sumamente desértico, por el temor de la gente a que los asalten estas personas que están viviendo debajo del puente y qué son los encargados de todas estas actividades delictivas”.



Desde la Unidad Anti Invasiones, explicaron que la situación para desmantelar este tipo de ocupaciones ilegales es un proceso complejo, “las alertas llegan de diferentes maneras, pueden ser institucionales, de ciudadanos o de entidades privadas; esa alerta primero se manda una cuadrilla que va al lugar y analiza; luego, se hace el análisis jurídico y se planifica la intervención. En algunos casos tienen que dar la orden la policía, en menos de 48 horas o posteriormente tiene que ser el inspector quien pida el acto de desmontar”, dijo Carlos Lemus, coordinador de la Unidad.



Frente a las invasiones en los sectores aledaños a la Terminal de Transporte de Cali, Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social, indicó que “hasta ahora se han caracterizado 118 personas migrantes en el sector de la Terminal. Y definitivamente no pueden seguir en el espacio público, nosotros esperamos en 8 días tener resuelto esa situación, e igualmente vamos a tener una línea de WhatsApp para que los caleños nos acompañen denunciando posibles nuevas invasiones del espacio públicos. Le hacemos el llamado a la comunidad migrante a respetar el espacio público y a no generar problemas de convivencia”.