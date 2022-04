Alerta por alta accidentalidad vial en Cali: cada día se presentan más de 30 siniestros

Luego del accidente de tránsito en el que se vio involucrado un alimentador del MÍO y la camioneta en que se transportaba el exfutbolista Freddy Rincón, fallecido el pasado miércoles, volvió a ser preocupación la alta accidentalidad vial en Cali, que ha aumentado este año.



Cada día se registran 34 siniestros en la ciudad. Un informe de Cali Cómo Vamos reveló que la accidentalidad se incrementó un 28,6 % en la ciudad, al pasar de 2266 casos el año pasado a 2915 entre el 1 de enero y el 27 de marzo.



Llama la atención que los automóviles estuvieron involucrados en seis de cada diez accidentes. Luego le siguen las motos, afectadas en tres cada diez eventos de ese tipo.



El informe de Cali Cómo Vamos también señala que por cada 100 accidentes ocurridos en 2022 en Cali, aproximadamente 41 ocasionaron lesionados y 59 dejaron solo daños. Pero también preocupa que hubo un incremento del 22,5 % en los casos en los que se presentaron heridos: al pasar de 968 a 1186 casos este año.

Para algunos expertos en movilidad, se debe mejorar el estado de la malla vial para reducir el riesgo de siniestros en

las vias de Cali y el Valle del Cauca.

Y aunque el carro es el vehículo que más envuelto se ve en estos hechos, no ocurre lo mismo en términos de mortalidad. En este aspecto, los más afectados fueron los motociclistas, quienes fallecieron en cinco de cada 10 siniestros, y luego los peatones, los cuales perdieron la vida en tres cada 10.



“Aunque en 2021 se logró que Cali tuviera incluso menos mortalidad que el año anterior, cuando tenía lugar la cuarentena, el 2022 ha arrancado muy difícil. Los accidentes más críticos ocurren los fines de semana, en horas de la madrugada y a veces después de fiestas”, explicó Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, tal como ocurrió con el accidente que le costó la vida a Freddy Rincón.



Según el funcionario, el exceso de velocidad es la mayor causa de accidentalidad no solo en Cali sino en el país, con una frecuencia en el 40 % de los casos, una situación que si no se transforma a partir del comportamiento de los conductores, “no serán suficientes todos los agentes de Tránsito o fotomultas que usted quiera”.



Lota agregó que otra causa importante en mortalidad vial es el irrespeto a las señales de tránsito, sobre todo las del paro, los semáforos y el ‘prohibido adelantar’, con un 30 % de incidencia en los siniestros viales.

"Es necesario un buen sistema de transporte público que neutralice la necesidad de moverse en vehículos inseguros o ilegales en las vías de Cali":

James Gómez, experto en movilidad.

Además, reconoció que se debe reforzar la tolerancia de los conductores hacia los agentes cuando adelantan sus controles en las carreteras; según dicho gremio, en Cali se han presentado más de 40 ataques a agentes de Tránsito.



Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad, indicó que no solo el exceso de movilidad es una de las causas principales de siniestros, sino también un periodo de lluvia que a veces provoca una disminución de la visibilidad y mayor flujo de vehículos respecto al periodo de cuarentena y paro del año pasado.



“Las vías en donde se incrementa la velocidad son en donde más se concentran accidentes, como la Autopista a la altura de Comfandi El Prado, la Carrera 8 con Calle 7, la Pasoancho o la Calle 16”, precisó Candelo.



El funcionario indicó que se han adelantado campañas enfocadas en los motociclistas, al tratarse de los más afectados en las vías, y realizar patrullajes en horarios críticos, como algunas horas pico de la tarde-noche y la madrugada entre jueves y domingo.