Alerta en Cali por aumento de las infecciones respiratorias; menores, los más afectados

Los cambios constantes del clima y el descuido en las medidas de bioseguridad han llevado a que la cifra de personas con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) crezca de forma significativa este año en la ciudad.



Según los datos de la Secretaría de Salud de Cali, mientras que entre enero y octubre del 2021 se presentaron 132.000 casos y en el 2020 154.000, en el mismo periodo del 2022 se contabilizaron más de 202.000 personas con algún problema respiratorio.



Carlos Alberto Reina Bolaños, director de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Cali, resaltó que para los años inmediatamente anteriores, en plena época de pandemia, las personas tenían mayores medidas de autocuidado lo que ayudó a evitar que el número de enfermedades respiratorias fuera mayor.

Lea además: El plan para tapar huecos en vías de 73 barrios de Cali no se cumplirá este año, ¿qué pasó?



Según el funcionario, es necesario entender que hay grupos poblacionales en los cuales es más probable que una infección respiratoria se complique debido a que su organismo no tiene las defensas suficientes para enfrentar el virus, ya sea por algún precedente de salud o porque su sistema inmune apenas se está desarrollando, como ocurre en lo niños. Además, influye la exposición con otras personas que tienen síntomas virales.



Por ejemplo, entre los grupos etarios más vulnerables en Cali, y que reportan más enfermedades respiratorias, se encuentran los menores entre 0 y 4 años, con más de 2.000 hospitalizaciones, seguido por los mayores de 60 años, con más de 1.400 casos de hospitalizaciones.



Al respecto, el doctor Reina aseguró que “hemos rejado las medidas de autocuidado que aprendimos en el 2020 y 2021; por eso, es conveniente aumentar los esfuerzos y evitar que sigan creciendo los casos”.



Le puede interesar: Caravanas, inseguridad e intolerancia: ¿Por qué Cali se convirtió en una ciudad fuera de control?



En la capital del Valle del Cauca hay cerca de 800 camas de unidades de cuidados intensivos para la atención de diversas patologías que se puedan llegar a complicar. Según las cifras reportadas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE de la Secretaría Distrital de Salud - en promedio el 30 % del total de estas camas están libres.



Algunas recomendaciones

Para el caso de las infecciones respiratorias agudas “estas tienden a transmitirse más fácilmente entre una persona y otra cuando se está expuesta al frío, por eso, es importante que si tenemos síntomas respiratorios usemos tapabocas, no solo para prevenirnos de la Covid-19 sino de cualquier otro virus que pueda estar circulando”, así lo aconseja la doctora Isabel Cristina Hurtado, pediatra infectóloga del Hospital Universitario del Valle y miembro de la Sociedad de Pediatría Regional Valle.



Asimismo, la profesional advirtió que es muy importante la vacunación completa, con las dosis de influenza, no solo en menores de 5 años sino también en los mayores de 65 años, mujeres gestantes y pacientes con enfermedades crónicas.



Entre los signos de alarma a los cuales se aconseja estar pendientes se encuentran: respiración más rápido de lo normal, fiebre alta por más de tres días, pérdida del estado de conciencia, convulsiones.



Lea también: ABC: ¿Cómo renovar su licencia de conducción?



Para el médico infectólogo Sebastián Durán, es conveniente también que las personas no se alarmen de manera innecesaria. “Particularmente los padres de familia con niños menores de 5 años suelen confundirse un poco en cómo reaccionar cuando su hijo o hija está enfermo, y es natural. Lo recomendable es siempre, por favor, evitar la automedicación y procurar seguir las indicaciones de su pediatra o médico de confianza”.



Igualmente, Durán recordó: “Hoy en día es más fácil hacer una consulta a través de mecanismos diferentes a la presencialidad, algo que favorece no solo el flujo de pacientes en los hospitales, sino que también reduce su exposición a otro tipo de virus en circulación”.