Alcaldía habilitará nuevo punto de recolección de escombros para liberar estación de la 50

La escombrera de la 50 dejará de funcionar. Según la Alcaldía, a partir del próximo 18 de julio empezará a operar el nuevo punto limpio de recolección de residuos sólidos en Cali.



Este estará ubicado en el oriente de la ciudad y servirá para hacer el cierre gradual de la estación de transferencia de la carrera 50, que por años ha generado problemas.



“La noticia es que con este punto lograremos aprovechar 6000 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición, RCD, mediante el tratamiento para producir bases, sub-bases y demás eco-productos para que se puedan utilizar en las vías y en las construcciones de la ciudad”, comentó Marco Vera, gerente de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp.



Esta iniciativa se adelanta debido a que, según datos de la Uaesp, en Cali no se aprovechan los residuos sólidos en los niveles deseados, ya que tan solo un 6.11 % de estos, que son potencialmente recuperables, son llevados a procesos productivos.



Además, el funcionario aclaró que, contrario a lo que piensan algunas personas, este sitio no funcionará como un basurero, debido a que solamente se almacenarán y tratarán los residuos de demolición y construcción.



“Será en Pizamos, en la calle 121 con carrera 28D, donde era el antiguo estacionamiento de los buses de la Crema y Rojo. Además, esto quiere decir que desde la apertura de este sitio no vamos a recibir las chanas (vehículos) en la estación de la 50, sino que será en el oriente de la ciudad”, comentó Vera.



Por lo anterior, el director de la Uaesp recordó a la comunidad que este es el único punto en Cali que está autorizado por el Dagma para desechar los RCD .



“La idea es contar con más de estos puntos pero, por ahora, iniciamos con el del oriente. Este es un paso previo al gran proyecto movilizador del Parque Ambiental y Tecnológico de Residuos, que será en La Corbata, en Navarro, el cual se encuentra en fase tres en los estudios de viabilidad”, concluyó Vera.