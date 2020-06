Alcaldía decreta ley seca y toque de queda en Cali en el puente festivo del Día del Padre

Natalia Moreno Quintero

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció las medidas que implementará la Administración Municipal durante el próximo fin de semana en el que se celebrará el Día del Padre.



A partir de las 5:00 a.m. de este sábado y hasta las 5:00 a.m. del martes 23 de junio regirá la ley seca en la ciudad. Además, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. de los días sábado, domingo y lunes festivo habrá toque de queda. La Alcaldía estudia si esta última determinación cobijará la totalidad de la ciudad o ciertos sectores.



"No queremos perder todo lo que hemos avanzado, no queremos perder la reducción de la velocidad de transmisión del virus como hemos logrado, ni queremos perder el impacto que nuestra ciudad positivamente ha venido teniendo", manifestó el Alcalde, quien resaltó que pese a que hay una fatiga de la cuarentena entre los ciudadanos, no es momento para bajar la guardia frente a la pandemia del coronavirus.



Según indicó el Mandatario, las autoridades adelantarán los controles respectivos para garantizar el cumplimiento de estas medidas. Asimismo, se adelantará un plan de choque con relación al control de armas de fuego y armas blancas.



"Vamos a realizar controles que eviten la actividad de la rumba en vía pública, con el encuentro de ciudadanos que no usan el tapabocas ni respetan el aislamiento (...) Pero, además, vamos a adelantar controles policivos a las entradas y salidas de la ciudad, dado que se trata de un puente. No queremos que la ciudadanía se vaya a otros territorios donde podría poner en peligro al campesino que no tiene la virosis y podría tenerla", apuntó.