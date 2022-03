La Alcaldía de Cali solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) decretar la alerta carcelaria y sanitaria por el hacinamiento que se presenta en las estaciones de Policía de la ciudad, con más de 2 mil detenidos no condenados.



Es por esto que el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler Parra, lideró este martes una mesa de trabajo con diferentes entidades nacionales, departamentales y locales, para encontrar soluciones a esta problemática.



"El día de hoy (22 de marzo) nos sentamos a discutir porqué por temas legales, las 36 horas para estar en la estación de Policía se volvieron seis meses y un año y porqué más de 1.026 hombres y 145 mujeres están hacinados en condiciones que no garantizan los derechos fundamentales", manifestó el secretario de Seguridad.



Además dijo que, "tenemos entre 133 y 2,040 niveles de hacinamiento en las estaciones de Policía en Cali, esto ha llamado a una alerta de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo".



Para encontrar una solución, se está procediendo de acuerdo con la ley 1709 del 2008, artículo 168, numeral tercero que dice que, "el director Nacional del Inpec puede decretar vía solicitud previa una emergencia carcelaria y sanitaria", dijo Soler. Y agregó que, "vamos a pedirle al director y al Ministerio de justicia y que se decrete esto, para generar movimientos presupuestales y poder solucionar de manera pronta la emergencia".



Además dijo que esta problemática está "sobrecargando la capacidad de la Policía y está llevando a retardar y a ser menos operativo", pues la seguridad y vigilancia que se tiene que tener sobre los detenidos, no deja que la Policía pueda hacer la vigilancia por Cuadrante y a responder ante las amenazas de orden público.