Alcalde responde a propuesta de Concejal de repatriar a migrantes venezolanos en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El alcalde Jorge Iván Ospina rechazó la petición del concejal Fernando Tamayo de deportar a los migrantes venezolanos que están en Cali de forma ilegal.



"Es muy difícil para mí que nos pongamos en una tarea de caza venezolanos para que sean deportados. No comprendo esa tesis", reflexionó el mandatario.



Tamayo, que instó al alcalde para que adelante gestiones con la Cancillería, dijo que su posición no es "xenofóbica" sino "de humanidad", pues "muchas personas se encuentran en situaciones infrahumanas".

En Cali, de acuerdo con los registros de Migración Colombia, hasta el 31 de agosto de este año residían 59.580 ciudadanos venezolanos, lo que le convierte en la quinta ciudad del país con mayor número de migrantes, después de Bogotá (337.526), Cúcuta (101.361), Barranquilla (94.290) y Medellín (87.502).



"No nos podemos acostumbrar a ver a los hermanos venezolanos en los separadores viales o cerca al Terminal de transporte", anotó el cabildante.



Además, aseguró que en el presupuesto de 2021 la ciudad solo dejó asignados $200 millones para atención a la población migrante.



"Las personas que están de forma ilegal no tienen acceso, por ejemplo, al Sisbén. Me preocupan, en particular, los niños que uno ve en condiciones infrahumanas, y que lleguen a una ciudad que no tiene el presupuesto para darles un trato digno a los migrantes", aseveró.

Ospina dijo, en cambio, que viene hablando con las autoridades para evitar la mendicidad con menores de "mamás venezolanas o colombianas en vía pública".



"Los operativos se están instalando para que no lo realicen porque esta es una vulneración a los derechos de los niños", afirmó.



Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, señaló que en meses pasados, 115.000 migrantes retornaron a Venezuela, pero al menos 200.000 regresarían al país próximamente.



Según el funcionario, más de 300 personas cruzan diariamente la frontera por trochas ilegales.

Vea el drama de algunos venezolanos que viven a las afueras del Terminal: