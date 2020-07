Alcalde Ospina confirmó que las UCI en Cali llegaron a un 89% de ocupación este lunes

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Alcalde de Cali, jorge Iván Ospina anunció que la ocuación general de las camas UCI en la capital del Valle llegó al 89% este lunes.



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario confirmó la noticia y además indició que en las últimas 24 horas fallecieron cinco personas a causa del covid-19.



"En las últimas 24 horas hemos tenido 5 fallecidos por causa Covid en nuestra ciudad , las Uci se encuentran en el 89 % de ocupación", escribió.



Es preciso mencionar que de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud del Valle, la ocupación de las UCI que llegó al 89,5% es la de casos sopechosos o confirmados con coronavirus.



En cuanto a la ocupación en general, este despachó informó que el nivel de ocupación llegó al 87%.

¿Qué pasa si se desborda la capacidad de las UCI?

Según Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, esta es una etapa muy dura para el personal, pues ante la falta de camas y de especialistas para atender la emergencia, hay que determinar quién puede acceder al servicio y quién no.



"Es una situación muy crítica y en ese momento los médicos tienen que decidir qué personas ingresan a una unidad de Cuidado Intensivo, ya que con la cantidad de pacientes, el sistema no da a basto. Su decisión debe basarse en parámetros éticos que rigen la profesión. Depende de las comorbilidades y la edad: si una persona tiene tres o cuatro enfermedades de base, es poco probable garantizar su supervivencia; más aún si es un adulto mayor porque la esperanza de vida con respecto a alguien joven es más reducida", explicó.



Reiteró que en países como España e Italia, se tuvo que recurrir, como medida extrema, a dar prioridad en las UCI a los pacientes más jóvenes.



"No se deberían tomar esas decisiones tan críticas, pero tristemente, esa es la posición en la que nos encontramos porque la capacidad hospitalaria está rebasada. No quisiéramos acudir a medidas indeseables, sin embargo, hay otros factores que inciden en la decisión, como pagos de seguros o medicina prepagada. Aún así, queremos seguir trabajando para salvar la cantidad de vidas posibles", indicó.



Con respecto a la capacitación de personal de atención en las UCI, Castellanos resaltó que el Ministerio de Salud está actualmente trabajando en la preparación de profesionales de la salud para atender la emergencia. Sin embargo, llevar a cabo esta medida por el afán de la emergencia tampoco es aconsejable, porque se requiere de una preparación extensa para brindar los cuidados adecuados a los pacientes.



"El personal de salud necesita formación y experiencia, no obstante, por la emergencia, las capacitaciones pueden ser válidas siempre y cuando se haga a personal de salud calificado e idóneo para este trabajo", enfatizó.



Cabe recordar que de acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, el Valle del Cauca registró siete nuevas muertes, cinco de ellas en Cali. Los restantes decesos se dieron en Pradera y Candelaria. En lo que respecta a nuevos contagios, se reportaron 457 más.



En total, en el departamento van 17.914 casos de covid-19 desde el inicio de la epidemia del virus en el país. En general, la pandemia deja más de 600 mil muertes en el mundo y un total de 14'476.729 casos.