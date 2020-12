Erika Mantilla

El alcalde Jorge Iván Ospina afirmó que mantendrá las condiciones del toque de queda, la ley seca y el pico y cédula, decretados en Cali para evitar un aumento acelerado de contagios de covid-19 durante la temporada de Navidad y Fin de Año, pese a la recomendación del Ministerio de Salud en la extensión del horario.



"No vamos a adoptar las medidas porque no he hablado con el ministro (Fernando Ruiz). Este tipo de determinaciones impactan a comerciantes y no hay posibilidad de que nuestra ciudad las asuma ahora", explicó en medio de una entrevista este jueves.



Por esa razón, aunque desde la cartera de Salud Pública recomendaron que el toque de queda en el Valle se impusiera entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. cada jornada, Ospina dijo que no hay cambios y la restricción a la circulación inicia a las 11:00 p.m., salvo las excepciones consideradas en el decreto.

El burgomaestre además dijo que "no es adecuado pregonar otras medidas sin habernos consultado", al referirse a la confusión entre los ciudadanos sobre la vigencia y las implicaciones en su cumplimiento.



Ospina recordó que el próximo domingo, cuando se juega la final del torneo de fútbol colombiano entre el América de Cali y Santa Fe, el toque de queda inicia a las 9:00 p.m.



Por su parte, la gobernadora Clara Luz Roldán decretó el toque de queda en todos los municipios del Valle, entre el 25 de diciembre y el 4 de enero, desde las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., cada jornada. En la región también siguen vigentes el pico y cédula y la ley seca.



Cali y Buenaventura, por ser distritos especiales, tienen potestad para acogerse o no a dicha determinación.

