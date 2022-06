Alarma en Siloé: viviendas están a punto de derrumbarse por las fuertes lluvias

Residentes del barrio Siloé, en la Comuna 20 de Cali, viven con angustia la temporada de lluvias en Cali. Construcciones del sector están cerca de derrumbarse por la remoción de tierra y las fallas del alcantarillado.



Luis Eduardo Bernal, edil de la Comuna 20, contó que este sector “hace muchos años viene con una problemática". En marzo de 2021, por ejemplo, "por la ola invernal se deslizó un barranco y afectó una vivienda”.



Al respecto, Mónica Aldana, habitante del sector, explicó: “mi casa se vio afectada el 11 de marzo de 2021 debido a que el tubo madre se reventó y me tumbó parte de la casa, una pared. De ahí, debido al muro de contención, los daños de alcantarillado y la ola de lluvias el agua se sube”.



Con las lluvias de la última semana, otra pared de la misma vivienda se cayó y afectó a las casas contiguas. “Se terminó de caer ayer a mediodía por las lluvias y por las filtraciones”, contó Aldana, damnificada.



Por esa razón, los habitantes de Siloé piden a la Administración Distrital brindar soluciones. “Estamos solicitando que haga presencia la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Infraestructura y Emcali”, dijo el edil.



De acuerdo con el testimonio de la residente del sector, expuso su situación ante una dependencia de la Alcaldía y, según asegura, hasta el momento no ha recibido apoyo.



“Fui a Secretaría de Vivienda porque en estos casos le dan a uno el subsidio de arrendamiento y no me lo dieron, me hicieron firmar un papel donde renunciaba al subsidio para no dejar en prenda la casa”, contó Aldana, quien tiene a cargo a su mamá y a su abuela, una de ellas padece demencia senil y la otra está discapacitada.