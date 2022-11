Agente de tránsito fue atropellado por motociclista en día sin carro y sin moto en Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que en la tarde de este martes, en la jornada sin carro y sin moto, un agente de tránsito resultó lesionado luego de que un motociclista lo atropellara.



El agente, que se encontraba en un puesto de control sobre la vía, fue atropellado por el motociclista cuando este no obedeció la orden de pare del guarda para hacer la respectiva labor de control e inspección.



El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:50 p.m. en Calle 36 con Carrera 147, frente al Cementerio Metropolitano del Sur, según informó la Secretaría de Tránsito.



La víctima de esta agresión fue identificada como el agente de tránsito Johan Arenas, quien resultó con lesiones en su hombro, cabeza y pierna derecha.



De acuerdo con las autoridades, la motocicleta de placas UDP-83F no tiene el SOAT vigente. Además, el conductor de la moto no portaba casco y transitaba con parrillero hombre mayor de 14 años.



La Secretaría de Movilidad informó que procederá a imponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.