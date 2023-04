¿A qué se debe el exorbitante aumento de los avalúos catastrales en el Valle?

Ciudadanos de varios municipios del Valle mostraron su inconformismo por el incremento en sus avalúos catastrales, los cuales estarían aumentando el valor del impuesto predial.



Estas denuncias llevaron a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a iniciar una Actuación Especial de Fiscalización sobre los contratos y convenios interadministrativos suscritos entre el Gobierno del Valle y la empresa de economía mixta Valle Avanza, encargada de realizar el reajuste de los avalúos y en la Gobernación del Valle tiene un 51% de las acciones, y una entidad llamada Servicios Avanzados Catastrales y de Información SAS, el 49%.



Lo que investiga la Contraloría, además de los excesivos incrementos, es el hecho de que la empresa Valle Avanza no ejecutó de forma adecuada el objeto del contrato, al no realizar las visitas presenciales en todos los predios para la definición de los posteriores ajustes.



Al respecto, La Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle explicó que ellos solo tienen jurisdicción en 24 municipios del departamento, por lo que los incrementos en los avalúos y el impuesto predial en los demás se debe a actualizaciones hechas por sus mismas Alcaldías.



Tal como sucede con Alberto Figueredo, habitante de Jamundí, que casi cae de bruces cuando recibió en semanas recientes el recibo del impuesto predial en su domicilio. Este, para su extrañeza, tenía un incremento superior al 300%. “Esto también les llegó a otras 4500 familias aquí, según entiendo”, comentó.

"No tiene sentido ese incremento

en el avalúo catastral. Seguramente

hay que subir de forma gradual los valores, pero no con esas alzas tan exageradas de un año a otro"

Alberto Figueredo, ciudadano afectado.

De acuerdo con el abogado Elmer Montaña, los incrementos llegarían incluso al 6000 %, en los casos más extremos conocidos.



Según Diana Lorena Vargas, gerente de la Unidad Especial de Catastro: “de los 24 municipios bajo nuestra jurisdicción (ver recuadro), solamente cuatro fueron actualizados: La Cumbre, Dagua, Guacarí y Cartago, por lo que no es cierto que esté pasando en todos los municipios del Valle”.



Sobre el contrato que investiga la Contraloría, la funcionaria aseguró que la Ley permite que este se desarrolle de dos maneras: directa e indirecta.



“De manera directa se hicieron visitas a los predios en cada municipio, y de manera indirecta se usaron herramientas con tecnología de punta, como aviones tripulados con tecnología LIDAR”, explicó.



Asimismo, sostuvo que los incrementos más grandes se deben al atraso de cerca de dos décadas que presentaba el departamento en cuanto a la actualización catastral de las viviendas.



“Precisamente en La Cumbre nos encontramos un predio ubicado en zona rural del municipio con un área de 117 metros cuadrados, avaluado en $ 43 millones. Con la actualización catastral encontramos que aumentó su área a 3966 metros cuadrados y ahora tiene grandes construcciones de tipo habitacional, como un kiosco y una piscina de gran extensión. Por supuesto, con la actualización tuvo un aumento muy significativo en el avalúo”, detalló la gerente de la Unidad.



El problema para los vallecaucanos, de acuerdo con el diputado departamental Mario Germán Fernández de Soto, es que los incrementos también se presentan en el impuesto predial que deben pagar muchos ciudadanos, el cual no debería exceder tres veces su valor de una manera tan abrupta.



“Lo que le pedimos a la Unidad Especial de Catastro es que revise esta situación y ajusten las tarifas de acuerdo a las realidades socioeconómicas de las comunidades, porque existen vallecaucanos que no tienen cómo pagar un valor excesivamente alto comparado con lo que venían pagando, y entonces ahora no van a poder cancelar y pueden perder su vivienda”, sostuvo Fernández de Soto.

¿Qué hacer si está inconforme?

Diana Vargas, gerente de la Unidad de Catastro del Valle, señaló que “las personas pueden presentar las reclamaciones, si usted está en desacuerdo con el avalúo y tiene pruebas de que su casa no cuesta $100 sino $50, puede acercarse a pedir el formulario y hacer la reclamación”.



Los 24 municipios en los que el Departamento tiene jurisdicción son: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Guacarí, La Victoria, La Cumbre, Obando, Pradera, Restrepo, Roldanillo, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles, Yumbo y Tuluá.