A 15 subió el número de establecimientos cerrados durante el fin de semana

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que el número de establecimientos cerrados por el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad aumentó a 15.



“Debido al brote por el covid-19 sacamos toda nuestra capacidad operativa a verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos principalmente nocturnos. Durante el fin de semana estuvimos en diferentes sectores de la ciudad como el Parque del Perro, Peñón, Granada, la 66, El Ingenio, Ciudad Jardín; estuvimos en más de 20 puntos de la ciudad verificando los protocolos, pero el balance no es positivo”, explicó el funcionario.

Dranguet añadió que, “este fin de semana se suspendieron la actividad de 15 establecimientos de comercio porque no estaban pidiendo de forma efectiva los carnet de vacunación para el ingreso de los clientes y eso pone en riesgo la vida y la salud de los caleños. Fueron 15 establecimientos a los que se les suspendió la actividad por no cumplir a cabalidad con los protocolos y otros tantos fueron objetivo de observación por presentar falencias en todo su esquema de protección ante el covid”.



Finalmente, el funcionario aseguró que durante esta semana se seguirán realizando las visitas a establecimientos diurnos y nocturnos para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Además fue enfático en que si no se cumplen se cerrarán y se remitirá el caso al Ministerio de Trabajo para que impongan multas cuantiosas.

