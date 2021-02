75 mil vacunas anticovid serían aplicadas a partir de febrero en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Alrededor 75.000 vacunas contra el Covid-19 sería la primera cantidad que empezará a aplicar Cali a partir de finales de febrero, cuando la ciudad reciba el primer lote por parte del Gobierno Nacional.



Así lo informó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, quien recordó que las primeras poblaciones en ser vacunadas serán los profesionales de la salud de primera línea y los adultos mayores de 80 años.



“Desde diciembre emitimos la plataforma para ajustar los datos sobre el talento humano en salud. En un inicio se inscribieron alrededor de 34.000 personas, cantidad que luego depuramos a 17.000 profesionales que laboran en las UCI y hospitalización tanto de pacientes covid como no covid, pero también en los servicios de urgencias”, precisó Torres.



Y en cuanto a los adultos mayores, la funcionaria puntualizó que “tras revisar las bases de datos de las aseguradoras y la de la Alcaldía, encontramos cerca de 55.800, sumados a los 1600 que residen en los hogares de larga estancia, como geriátricos”.

La Secretaria agregó que en el transcurso de la semana será emitido un directorio telefónico y será activada una plataforma digital para que los adultos mayores o sus familiares puedan actualizar los datos del beneficiario, dado que informaciones como número de teléfono o dirección no corresponden con algunos contactos de las bases de datos. Torres también explicó cómo funcionará la ruta que ejecutarán las IPS a la hora de inmunizar a los caleños.



“Primero, la institución recoge el biológico en la sede de la Secretaría de Salud con una cantidad que se determina según el número de personas agendadas para la vacunación. La institución tendrá entonces cinco días para aplicar la vacuna (hay que recordar que ese es el tiempo en el que el antídoto de Pfizer sobrevive cuando se saca de una temperatura por debajo de -70 grados celsius)”, señaló.



Posteriormente, en la IPS se llevará a cabo una atención por grupos de cinco personas ya agendadas. Tan pronto la persona es vacunada, debe esperar en una sala aparte entre 15 y 30 minutos, tiempo en el que será observada para detectar si presenta algún efecto secundario.

La Secretaria de Salud aseveró: “Estamos casi listos para recibir la vacuna. Por ahora tenemos un cumplimiento de más del 95 % de los requisitos, por lo que solo hace falta ajustar pequeños detalles de carácter documental. Es por eso que esta semana vamos a tener un cronograma de socialización con las entidades con las que aún no hemos tenido contacto”.

Según lo prometido por el presidente Iván Duque, el primer lote de vacunas contra el Covid-19 contará con más de 850.000 unidades para el país.

Por su parte el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recordó que el Valle ya cuenta con dos puntos para almacenar el biológico: uno en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, con capacidad de hasta dos millones de dosis, y un ultracongelador prestado en comodato por Asocaña para guardar las vacunas de Pfizer, “pero es probable que nos llegue uno adicional por parte del Ministerio de Salud”.



“Por el momento es muy difícil saber cuánto será la inversión total en los procesos de logística de la vacuna, porque dependerá de la forma en la que nos lleguen estas y del tiempo que tendremos que ejecutar la campaña de inmunización”, aclaró.



Cabe recordar que la meta del Municipio para este 2021 es vacunar hasta 900.000 caleños, además de los 1.600.000 habitantes de otros municipios del Valle, según los propósitos anunciados por la Gobernación.

A su vez, Lyda Elena Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, explicó que a partir de esas cifras aún es difícil determinar el impacto que tendrá en la curva epidemiológica, pues si bien la vacuna previene el crecimiento del covid en el organismo y los casos graves, todavía no está confirmado que reduzca los niveles de infección de parte del vacunado hacia los susceptibles.

Las primeras dosis que lleguen al Valle del Cauca solo serán distribuidas en la ciudad de Cali, según lo que informó el Ministerio de Salud a la región en los últimos días.

“Aún esperamos con mucha expectativa esos indicadores, pero también se dependerá de otros factores para conocer su impacto en la curva epidemiológica, como determinar qué ciudades tienen un contagio más alto y, por ende, conocer las áreas en donde hay personas que todavía no han sido infectadas, así como priorizar las áreas en donde hay mayor densidad poblacional, o sea más aglomeraciones para responder con una mayor cobertura de la campaña de vacunación”, indicó Osorio.



Sin embargo, la epidemióloga señaló que por ahora el proceso debe ser llevado a cabo como se ha planteado de forma inicial, es decir, por poblaciones vulnerables durante la pandemia mas no tanto por sectores.



“Además, la vacuna solo es otra herramienta dentro de todo un portafolio de medidas preventivas, pues el biológico no garantiza en su totalidad la inmunidad contra el coronavirus, por ejemplo, la efectividad de la vacuna de Pfizer es del 95 %, lo que quiere decir que por cada 100 personas inoculadas, habrá un promedio de cinco que seguirán expuestas. Por eso es importante conservar las medidas de autocuidado: uso constante del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social”, aseguró la epidemióloga.

La Secretaría de Salud del Valle ha sostenido que la región no comprará vacunas por su parte, dado que la inversión solo se concentrará en las labores logísticas.

La vacuna alrededor del mundo

​

El gobierno alemán amenazó ayer con llevar ante la justicia a los laboratorios que no “respeten sus obligaciones” de entrega de las vacunas contra el covid en la Unión Europea, UE, en un contexto de tensiones por los retrasos de suministro del biológico de AstraZeneca.



“Si hay empresas que no respetan sus obligaciones, tendremos que decidir sobre consecuencias judiciales”, amenazó el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, en una entrevista con el diario alemán Die Welt.



Entretanto, en Bolivia el presidente Luis Arce anunció que en febrero llegará cerca de un millón de vacunas a través del mecanismo Covax, mientras ya se lleva a cabo la inmunización del personal de salud con el antídoto ruso Spunik V.



Por su parte, Israel suministrará 5.000 de sus dosis de vacunas contra el Covid-19 al personal médico palestino en Cisjordania ocupada, tras presiones de la ONU. afp