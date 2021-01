Jhon Edward Montenegro Jimenez

En la capital del Valle, la tercera parte de la población se ha contagiado de Covid-19, es decir, que de cada diez personas tres ya estuvieron infectadas, lo que significa que aún queda una gran cantidad de caleños con riesgo de enfermarse como consecuencia de la infección por SARS-CoV-2.



Así lo señalan los resultados del estudio de seroprevalencia del Instituto Nacional de Salud, (INS), que fue realizado en once ciudades del país -entre ellas Cali- con el propósito de medir realmente cuántas personas han estado en contacto con el covid. Para el caso de la ciudad se conoció que el 30% de la población ya contrajo la enfermedad, es decir, que el 70 % aún está susceptible de adquirirla, lo cual equivale a que 1.543.976 habitantes todavía no se han contagiado.



“En Cali tuvimos un 30 % de personas que tenían anticuerpos contra SARS-CoV-2, exactamente el mismo porcentaje de Bogotá. Es una cifra que no se puede decir es bueno o malo, entre más alto mejor, pero con esta exposición de diferentes tipos de variables del virus ahora es más difícil interpretar estos valores”, aseveró Marcela Mercado Reyes, investigadora principal del estudio de seroprevalencia del INS, quien además aseguró que los resultados fueron los esperados: entre el 30 % y 35 % en las grandes ciudades.



Mercado, también directora de Investigación en Salud Pública del INS, precisó que la muestra que se tomó en Cali del 18 al 30 de noviembre del 2020, fue de 1979 individuos, de estos 523 se conoció que tenían anticuerpos para covid.

En este sentido, explicó que el estudio de seroprevalencia tenía como objetivo evaluar la tasa real de infección mediante pruebas serológicas, “son pruebas que se hacen en sangre y miden los anticuerpos producidos después de una infección por covid y con eso sabemos exactamente cuántas personas tuvieron la enfermedad”.



Para ello, el Dane calculó el tamaño de la muestra para cada ciudad, “ellos con sus bases de datos nos seleccionaron las viviendas que teníamos que muestrear, totalmente aleatorio. Fuimos a esas viviendas, tomamos muestras de sangre e hicimos una encuesta al grupo familiar”, contó Mercado, quien además anotó que el estudio en Cali tuvo el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, Municipal; de la Universidad del Valle y del Cideim, con expertos académicos y científicos.



Cabe recordar que dentro del estudio se incluyó trabajadores de la salud, que en Cali participaron 499 de estos profesionales.



“El valor de seroprevalencia en ellos, está por debajo de la población general; se esperaría que los trabajadores de la salud se enfermaran más, pero como están más protegidos, más conscientes, entonces las tasas de seroprevalencia fueron más bajas”.



Al respecto, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, anotó: “En el estudio de seropositividad solo el 17 % del personal de salud ha tenido contacto con covid, nosotros estamos esperando a que se regularice un poquito más el funcionamiento del Departamento para poder volver a tomar una segunda prueba de seroprevalencia porque también nos dio muy bajito”.

Toma de decisiones



Para la titular de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, el resultado de seroprevalencia en Cali “fue por debajo de lo esperado para nosotros que nos obliga a tomar medidas de protección específica para limitar la velocidad de crecimiento”.



Asimismo, agregó: “Si la seroprevalencia hubiese sido como Barranquilla o Amazonas, superior al 50 % no tendríamos necesidad de hacer tantas tareas para limitar la movilidad de las personas, es por eso que tenemos que tener toque de queda, ley seca, porque al no estar expuestos -al covid- sino el 30 % de la población tenemos una posibilidad muy alta de que el número de personas a contagiarse acelere el proceso”.

Y puntualizó: “En la medida que corre el tiempo y las personas hayan tenido contacto con el virus, en esa misma medida se incrementará el porcentaje de positividad y eso nos dará una mayor tranquilidad que los picos altos van a bajar”.



Además, manifestó: “que tan solo el 30 % de la población de Cali ha estado en contacto con el covid, es muy bajo si tenemos en cuenta que para garantizar una inmunidad de rebaño se necesita entre el 80 % y el 85 % de la población, esa la razón por la cual la vacunación debe extenderse a por lo menos el 75 % de las personas para lograr nuestra inmunidad de rebaño”.



Por otro lado, la directora de Investigación en Salud Pública del INS, señaló que con los resultados del estudio, las autoridades “podrán tomar acciones, también sirve para calcular cuántas vacunas necesitamos, y se podrá calcular la tasa real de infectados”.



A nivel nacional



Las ciudades con mayor seroprevalencia son Guapi y Leticia, 68 % y 59 %, respectivamente. Para la Directora de Investigación en Salud Pública del INS, se podría argumentar porque “Leticia fue la primera que llegó a pico y estábamos apenas preparándonos; Guapi, es casi como una isla, hay poco movimiento, pero todos terminan infectándose porque están muy cercanos, es la dinámica específica de cada población”.

Medellín es la ciudad con menor seroprevalencia, el 27 % de la población se ha contagiado de Covid-19.