300 moteles de Cali abrieron sus puertas tras cinco meses de cierre por la pandemia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Cerca de 300 moteles, amoblados y residencias, que prestan servicio por horas en la ciudad, abrieron sus puertas nuevamente luego de cinco meses cerrados por la pandemia del covid-19.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, así lo anunció en el marco de la firma del ‘Pacto por una Cali con Amor y Unida por la Vida’, que se firmó en la tarde de este miércoles.



El mandatario hizo énfasis en la cultura de bioseguridad que deben tener tanto los trabajadores como los clientes, ya que esto es fundamental para evitar un incremento de casos.



"Cali es una ciudad del amor, ante el amor nos rendimos, pero lo más importante es que nos rendimos con bioseguridad. Las personas deben entender que es importante cumplir con todas las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud", indicó.

Por su parte, Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico de Cali, comentó que con la reactivación de este sector son más de 6.000 empleos, entre directos e indirectos, los que se vuelven a producir.



"Si bien es cierto que no es un sector muy grande, es importante porque genera muchos empleos para las madres cabeza de hogar y mujeres adultas por encima de los 50 años", detalló.



Nelsón Lourido, presidente de la Asociación de Apartahoteles, Moteles, Amoblados y Residencias del Valle del Cauca, Asoamar y propietario del motel Love Story comentó que desde hace dos meses están trabajando para que se diera esta reactivación.



"Hace meses estamos trabajando para reabrir nuestras puertas, a la comunidad le hacemos un llamado para que cumplan las medidas de bioseguridad, pero también les garantizamos que en nuestros establecimientos estamos cumpliendo con todo para brindarles un espacio seguro", comentó.

Cabe mencionar que el sector de alojamiento por horas deberá cumplir, rigurosamente, con varios compromisos esenciales.



- Redoblar esfuerzos en los procesos de asepsia después de la utilización de una habitación.



- Suministrar la información suficiente a los trabajadores y a la comunidad sobre los riesgos que se tienen y las formas de contagio.



- No admitir multitudes, fiestas o eventos que impliquen la presencia de más de tres personas.



- Suministrar siempre la posibilidad para realizar un lavado de manos frecuente.



- Realizar un monitoreo constante de las personas que llegan al establecimiento, que permita detectar clientes con cuadros febriles (fiebre).



- Brindar los elementos de protección necesarios tanto para clientes como para trabajadores.



- No permitir el consumo de alcohol ni fiestas al interior de las habitaciones.



- Tener una ocupación de hasta el 50% en los establecimientos.



- Garantizar la limpieza y desinfección periódica de todas las áreas que conforman el establecimiento.



- No permitir el uso de zonas húmedas comunes.