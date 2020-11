30% de bares y discotecas de Cali han quebrado

Erika Mantilla

De 1527 establecimientos dedicados a la rumba y el consumo de alcohol en Cali, cerca de 450 han tenido que cerrar definitivamente a raíz del golpe económico sufrido durante la pandemia de Covid - 19, es decir, alrededor del 30 % de la industria. Y si bien 300 locales están operando, los otros más de 700 se encuentran vilo.



Así lo aseguró Alejandro Vásquez, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión, Asonod, quien indicó que si las condiciones para recuperar ingresos no mejoran, los indicadores podrían agravarse para finales de este año.



“Algunos negocios han aguantado con la expectativa de que diciembre les presente mayores utilidades. Por lo general, en esa temporada los negocios logran hasta un 45 % de ventas mayores del promedio, lo que les permite contar con casi tres meses de holgura económica, pero si continuamos con las limitaciones actuales de horario, incluso en época de Feria de Cali, esas proyecciones van a ser muy pequeñas”, aseveró Vásquez.



La hora límite para que los establecimientos nocturnos, como salsotecas o bares, funcionen en Cali es la 1:00 de la madrugada. Sin embargo, la restricción podría ser mayor por una nueva disposición del Ministerio de Salud, que indicó que a partir del martes dichos locales solo pueden abrir hasta la medianoche en los municipios que tengan un impacto alto o moderado de contagio por Covid-19.



El jefe de la cartera, Fernando Ruiz, aseguró: “Estas medidas buscan, por encima de todo, protegernos. Queremos que la ciudadanía lo entienda como medidas de protección, donde buscamos reducir la velocidad del contagio, proteger a nuestra población y esperamos que todos seamos conscientes de la necesidad del autocuidado”.

Lea además: Dinero de caleta hallada en Cali debería usarse para inversión social, proponen concejales

Y si bien Ruiz aseguró que la medida empezará regir a partir del próximo martes 17 de noviembre, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, señaló en entrevista con Blu Radio que aún se está evaluando si aplicar o no el decreto de acuerdo al comportamiento que tenga la población y la curva epidemiológica durante este puente festivo.



De hecho, según el funcionario, consiste en una “propuesta” que es competencia del presidente Iván Duque ratificar o no.



De todos modos, para Vásquez, de Asonod, “la cultura del caleño suele ser ir a una discoteca después de las 10:00 de la noche, por lo que solo estaría dos horas en el lugar. Además, para quienes cumplen las normas, tienen que cerrar cuentas por lo menos 20 minutos antes. A esto se suma que el aforo máximo permitido es del 30 %, lo que se traduce en un

70 % de restricción para las ventas”.



Además, agregó que recortar el horario implica que los ciudadanos opten por establecimientos que funcionan en la clandestinidad, incluso con horarios que superan las 4:00 a.m. De hecho, el pasado domingo las autoridades cerraron tres discotecas que no cumplían con las medidas de bioseguridad, una de las cuales tenía aglomeradas de hasta 400 personas.



Por su parte, Marco Cardona, propietario de la salsoteca Tienda Vieja, se preguntó: “Si bien nosotros no tenemos disponible el lugar de baile en estos momentos, sí operamos con la Casa de la Cerveza, en la cual hemos tenido cerca del 60 % de la venta usual, porcentaje que otros bares y restaurantes han logrado alcanzar, pero que no nos permite ir más allá de mero equilibrio”.



Además, explicó que pese a las ganancias, se deben garantizar unos costos como -en su caso- contar cinco personas en la cocina, dos atendiendo los pedidos del bar, un cajero, un DJ y ahora una persona más para la logística de entrada respecto a medidas de control sanitario.



Por ahora, la Alcaldía no se ha pronunciado respecto al anuncio del Ministerio de Salud, pero desde el Concejo el cabildante Juan Martín Bravo aseveró: “No se puede perder lo que ya se ha recuperado, hacemos un llamado a las autoridades para que analicen y desde Cali brinden apoyo y acompañamiento a este gremio, pues, la mayoría están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad”.

Lea además: Dinero de caleta hallada en Cali debería usarse para inversión social, proponen concejales

Restricciones en el Bulevar

El funcionamiento de estancos y el expendio de licor en el Bulevar del Río seguirá restringido para este puente festivo, según dio a conocer la subsecretaria de Desarrollo Económico de Cali, Tatiana Zambrano.



”Ayer (jueves) estuvimos con los empresarios del sector para hacer una evaluación de este proceso, que también se aplicó el anterior fin de semana, por lo que la idea es que a partir del lunes hagamos unos cambios de acuerdo a los hechos de este puente”, explicó la funcionaria.



En consecuencia, la prohibición regirá entre las 8:00 de la noche hasta el 12:00 p.m. del día siguiente. Cabe anotar que esta decisión hace parte de un “plan de choque” para recuperar el orden pública de esta zona, que por los últimos días ha presentados una serie de aglomeraciones, exceso de ruido y poco respeto por las medidas de autocuidado.