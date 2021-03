Vacuna contra el covid-19 ha sido rechazada por 199 personas en Cali, ¿por qué?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Después de tres semanas de haber iniciado la vacunación contra la covid-19 y tras haberse aplicado 14.900 dosis el balance del proceso ha sido, en gran parte, positivo.



No obstante, en medio de la cruzada por inmunizar a los especialistas en salud encargados de la atención de casos críticos de covid-19 y a los adultos mayores de 80 años, una situación que ha llamado la atención durante las últimas jornadas es el número de negativas para recibir la vacuna en la capital del Valle del Cauca.



Hasta el momento, el número de disentimientos firmados para la vacunación en Cali alcanza los 199, según los registros de la Secretaría de Salud Municipal.



La titular de despacho, Miyerlandi Torres, explicó que si bien se han reportado casos de personas que han decidido rechazar la vacuna, estos son solo una minoría si se compara con el universo de biológicos que ya se han suministrado en la ciudad.



“Las cifras de rechazo en Cali respecto a la vacunación rondaban el 60 %, pero ahora que estamos llamando a las comunidades y convocando a la gente para que se vacune vemos que tenemos solo un 1,3 % de rechazo, lo que es un indicador muy positivo porque hay una mayor aceptación”, afirmó Torres.



La funcionaria señaló que los desistimientos que se han manifestado hasta el momento obedecen a personas mayores de 80 años, quienes habrían expresado una falta de confianza en la vacuna.



“Hay gente que tiene temor o cree en mitos y malas informaciones, como que les puede causar una enfermedad adicional. Sin embargo, hay que aclararle a la comunidad que las vacunas son seguras y no hemos tenido eventos adversos desde que iniciamos el proceso”, aseguró Torres, quien indicó que para disipar cualquier duda que aún exista entre las personas respecto a la vacuna se emprenderá un plan de comunicaciones, de tal forma que se reduzca la cantidad de disentimientos.



De otro lado, el infectólogo Pío López hizo hincapié en que si bien los desistimientos de la vacuna rondan los 200 no son significativos, “sí son preocupantes porque la gente debería entender que no solo se está perjudicando quien no quiere recibir la vacuna al dejar viva la posibilidad de enfermarse, sino de enfermar a otras personas. Es miedo y esa indiferencia se deben controlar frente a las vacunas, porque el proceso de inmunización es necesario y genera una obligatoriedad moral, es la única forma de controlar la pandemia”.

López coincidió con la Secretaria de Salud de Cali en que la mala percepción en torno a la vacunación ha disminuido. “Aún hay quienes tienen miedo y están desinformados, por eso hay que seguir educando para entender lo que está sucediendo a causa de esta enfermedad, que ya deja más de dos millones de muertos en el mundo”.



Entre tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio un parte de tranquilidad a las personas que están siendo priorizadas en el agendamiento de la vacunación y que aún tienen dudas en torno a la aplicación del biológico.



“Con el Instituto Nacional de Salud y el Invima tenemos un sistema para todo el análisis, estudio y manejo de posibles efectos adversos. Los colombianos podemos estar seguros de que las vacunas son seguras y efectivas”, aseguró Ruiz.



El funcionario explicó que se estima que al finalizar marzo se haya vacunado a todo el talento humano de primera línea “y estemos muy avanzados en la inmunización de los adultos mayores de 80. Depende los territorios y de la celeridad con que se apliquen las vacunas”.



Para recibir la vacuna se debe firmar un consentimiento aceptando toda la información relevante sobre el procedimiento médico, la vacuna que le aplicarán, entre otros.

Nuevas dosis

Este viernes la ciudad recibió 10.200 biológicos de Pfizer/BioNTech que serán destinados para personal de salud de primera línea.



“Tenemos registradas 25.000 personas de primera línea que deben ser vacunadas y con estas nuevas dosis estaríamos completando casi 20.000 vacunas para este grupo, por lo que faltarían otras 5.000 para completar la primera dosis del personal médico de primera línea”, explicó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



Entre el lunes y martes de la próxima semana se estima que lleguen a la ciudad las segundas dosis para quienes fueron los primeros especialistas de salud en ser vacunados. “La vacunación la iniciaríamos entre miércoles y jueves”, añadió la funcionaria.



También está pendiente el arribo de 50.000 nuevas dosis, las cuales llegarían a Cali la próxima semana, para continuar con la inmunización de adultos mayores de 80 años.