1600 cambuches fueron instalados en 48 horas sobre el jarillón del río Cauca

Los intentos de nuevas invasiones persisten en la ciudad, y a pesar que en lo corrido de este año se han intervenido más de 900 asentamientos ilegales, las ocupaciones en terrenos públicos y privados incrementan como en los sectores de Altos Nápoles, La Reforma, La Paz, Montebello, Desepaz, Líderes III, Cauquita, Las Orquídeas, los Andes, en el Km 7 en la vía al Mar, en la Ladera y el Jarillón del río Cauca.



De hecho, en este último, las autoridades durante esta semana realizan operativos para recuperar 1.3 kilómetros del Jarillón, en donde ilegalmente se habían levantado -en los últimos días- entre 1000 y 1600 cambuches y demarcaciones en el sector de Brisas del Nuevo Amanecer.

Ayer el procedimiento en el Oriente de Cali, que fue acompañado por la Procuraduría, Personería, Defensoría, el Instituto de Bienestar Familiar, la fuerza pública -Policía y Ejército, y funcionarios de la Alcaldía, entre otros, tuvo el propósito de recuperar completamente la corona del dique para así evitar estragos ambientales, ya que de colapsar el Jarillón ocasionaría inundaciones dejando más de 900 mil caleños afectados.



De acuerdo con César Lemos, subsecretario de Acceso a la Justicia, “por el tamaño, hay necesidad de continuar con el operativo, ya hay un 80 % totalmente liberado, es decir, se liberó de los ocupantes irregulares, se han demolido los cambuches, esta semana se estará terminando para ser entregado”.



Además, contó que hay personas que realizan cambuches pero ya tienen viviendas y “están tratando de buscar un pago adicional por parte del Distrito, de hecho hay personas que las desarrollan con el propósito de vender esas propiedades más adelante y encontramos cambuches arrendados”.



En este sentido, Eli Shnaider, líder del Plan Jarillón, detalló que las invasiones que se han registrado en los últimos tres meses “no tienen antecedentes, en un lapso de 48 horas, entre 1000 y 1600 cambuches nos levantaron demarcaciones. Este es el cuarto operativo que desarrollamos para recuperar el área”.

Según el subsecretario de Acceso a la Justicia, César Lemos, el 44% de las personas en Cali habitan en asentamientos ilegales, y el 39 % están en zonas de riesgo no mitigables.

Por ende, Shnaider sostiene que estas ocupaciones irregulares han sido premeditadas, por lo tanto “se están tipificando muchas conductas penales, daño en bien público, daños ambientales, delitos como el de estafa porque se están vendiendo predios públicos que están por fuera de comercio”.



Es por esto que dicha situación ha sido presentada a los organismos de control como la Fiscalía “porque vamos a dar con el paradero de estas personas inescrupulosas que promovieron estos fenómenos invasivos en toda la ciudad. Ya tenemos identificadas varias personas”, aseguró.



En el sector de Brisas del Nuevo Amanecer han sido desalojadas más de 400 familias, algunas de ellas tuvieron acompañamiento de un equipo psicosocial.



“Las personas que están aquí en situación de desplazamiento por la violencia lo pondrán en una declaración ante la Defensoría y la Personería y activamos la ruta como víctimas”, aseveró Carlos Soler, secretario de Seguridad, al tiempo que indicó: “No vamos a permitir que haya gente sobre el Jarillón, no vamos a permitir que personas inescrupulosas se aprovechen de las víctimas y los envíen a ubicar a una parte donde saben que nunca van a poder estar”.

Asimismo, señaló que las invasiones en la ciudad “son producto de que Cali es la capital de acopio más importante de todo el suroccidente, recibe víctimas de Tumaco, Buenaventura, Cauca, Nariño, inclusive el Putumayo (...) estamos coordinando con la Dirección regional de Víctimas una gestión ante la Unidad Nacional de Víctimas para fortalecer los apoyo en recursos a desplazados, no solo de colombianos, tenemos migrantes venezolanos, haitianos”.

Piden acciones para detener invasiones

Desde el Concejo hacen un llamado a las autoridades para que se tomen acciones contundentes no solo en el Jarillón del río Cauca sino en todos los sectores donde se presentan ocupaciones ilegales.



En este sentido, el concejal Roberto Rodríguez anotó: “debemos acabar con las excusas y desalojar no solo el Jarillón sino todos los predios públicos y privados que son objeto de toma ilegal”. Asimismo, manifestó que “las estructuras criminales dedicadas a la venta ilegal de tierras aprovechándose de la necesidad de las personas, cogió aumento en esta pandemia ante la falta de custodia por parte de las autoridades”.



Es por esto que “el mensaje de la Alcaldía debe ser contundente que en Cali no se permite la ilegalidad; la Policía está con un desgaste gigante, ejemplo el Jarillón hacen desalojos de cerca de mil cambuches, por ello he solicitado que en este territorio hay que enmallar, porque nos dedicamos a la reacción y no a prevenir”, agregó.

Otras de las acciones que propone el cabildante es que “en la Ladera donde la Policía no da abasto para ir a custodiar terrenos públicos y privados, necesitamos la Policía militar, tenemos que convocar a la Tercera Brigada, a los carabineros, y entregarle esas parte altas, el Km 7 en la salida al Mar, la Ladera”.



Por su parte, el concejal Richard Rivera, considera que se debe construir “de manera urgente un departamento de control de Bordes, y que esa Unidad tenga una serie de normas que permitan judicializar a quienes infrinjan la ley y si son extranjeros los devuelvan a su país de origen”.



Entretanto, el funcionario César Lemos destacó que en los predios invadidos se han hecho acciones, pero a los días vuelven a ser ocupados, “en varios se está trabajando para poder recuperar los predios en totalidad y hay trámites adelantados”, dijo.



Asimismo, precisó que en Cali se han derrumbado 3200 techos, “ha sido un trabajo intenso, en la ciudad hay una actividad de invasión muy fuerte, es un tema casi cultural”.