Conozca los mejores tips para realzar sus ojos y cuidar la piel 

Alejandro Cabra Hernandez

Cuidar el rostro y embellecerlo sigue siendo prioridad, aún en tiempos de aislamiento y pandemia. En estos momentos, en que el uso continuo del tapabocas hace que se hable y se sonría con la mirada, enfatizar los ojos es la prioridad, sin descuidar la humectación de los labios.



Hablamos con la maquilladora colombiana y directora de maquillaje de Avon y Colombiamoda 2020, Paula Restrepo, quien da varios tips para seguir poniéndole color a los días.



1. Para preparar la piel al momento de maquillarnos, es conveniente masajear el rostro con cremas nutritivas de la línea Avon Clear en movimientos ascendentes circulares y ascendentes para activar la circulación.



2. Una tendencia actual de maquillaje, que marca esta temporada es lo monocromático, donde se usan las mismas tonalidades en color de ojos, mejillas y labios.



3. Para una mujer de piel joven, el maquillaje ideal es el que la haga lucir fresca y natural, y resalte su belleza destacando sus atributos, sacando el mejor provecho a los productos que ofrece hoy el mercado, como prebases, iluminadores y rubores en crema.



4. Para una mujer de piel madura, la crema hidratante es la mejor aliada. A la hora de elegir la base, es ideal que sea antiedad, que permitirá a la piel lucir humectada y luminosa, sin marcarse las líneas de expresión. El polvo debe ser suelto y en mínima cantidad. En los ojos es conveniente utilizar sombras mate o con un toque de satín, evitar las sombras perladas o con escarcha, que no falten el labial y el rubor.



5. Debido al uso del tapabocas, actualmente se maquillan más los ojos, para resaltarlos se deben utilizar sombras que generen contraste, con relación al color de estos y complementar con pestañina y delineador. Peine las cejas con jabón glicerinado hacia arriba, para que permanezcan en su lugar.



6. Mientras su maquillaje sea de uso personal, no lo exponga a contaminación y realice la higiene adecuada, durará mucho tiempo. No hay una fecha estimada para cambiarlo, excepto que cambie su textura, pierda propiedades o tenga mal olor.

7. Las cinco piezas infaltables en una cosmetiquera son: la humectante de Avon Care, un buen corrector de ojeras, la pestañina Euphoric, el rubor de la línea Avon o Mark y un labial Matte Legend, que hidrate y humecte los labios.



8. Opte por productos cosméticos que garanticen el cuidado de la piel, que contengan vitamina E. Labiales con aceite de jojoba, para mayor hidratación, y máscaras y pestañinas con queratina y aceite de ricino.





9. El factor de protección solar en los productos de maquillaje es muy importante, va de 15 hasta 50 SPS. Las bases deben buscarse con antioxidantes, vitamina A, C, té verde y blanco. Use cremas nutritivas con aceite de argan, vitamina A, C, té verde y té blanco.

#QuieroVermeLibre: Hashtag

Diego Guarnizo y Paula Restrepo presentan la tendencia #QuieroVermeLibre, demostrando una vez más que la belleza es un medio para la expresión de la libertad. Avon ha creado un maquillaje simbólico para expresar su rechazo hacia las formas de violencia, y su apoyo hacia las mujeres que han sido víctimas. Esta es una tendencia que invita a todas las mujeres a iluminarse el lagrimal simulando el pico de una golondrina. Esta es la manifestación de que queremos vernos libres: libres de violencia, de nuestros victimarios, del dolor y de las lágrimas.

Es un acto que nace en la individualidad y que cobra fuerza cuando nos unimos, demostrando que no estamos solas.

Recupere su piel en cuarentena

Limpieza



Los siguientes son los pasos que recomienda @bellapiel en sus redes sociales: Limpie el rostro en la mañana y en la noche, para que no se tapen los poros y no se generen brotes e imperfecciones; elimine las células muertas, y combata el envejecimiento prematuro, haciendo que la piel se renueve. Prefiera productos, como los Syndet, detergentes sintéticos o jabones sin jabon, que no maltratan la piel ni arrastran con los aceites naturales que tiene la epidermis y que la protegen de agentes externos.

Hidratación



Con esta se retrasa la aparición de líneas de expresión. No hidratar la piel grasa lleva a que produzca más grasa. Para este tipo de piel y la mixta son los hidratantes de textura en gel o acuosa. Para las pieles secas, los hidratantes en crema. El ácido hialurónico permite una hidratación a profundidad, atrae y retiene agua, aportando más hidratación y elasticidad. Augusto Hernández, experto de Bella Piel S.A.S. recomienda el Booster Hidratante de la marca Skeyndor.

Protección solar



Aunque este es el último paso, no es menos importante. A diferencia de lo que muchos piensan, en estos días de aislamiento, la luz que entra por las ventanas y la que emiten los dispositivos como los computadores, celulares o la de los bombillos, puede producir en la piel manchas mucho más profundas de las que se producen por luz solar. No hay que dejar de usar protector solar a diario y replicarlo tres veces al día, ya que su duración estimada esta entre 3 y 4 horas.