¡Zurda infalible! Yesus Cabrera rescató un punto para el América de Cali ante Nacional

Juan Carlos Pamo

Alguna vez él mismo se lo contó a El País. Cuando Yesus Cabrera patea con la zurda no falla.



Este domingo, en su pierna menos hábil, el América volvió a encontrar oro para llevarse un punto de la muy complicada visita a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.



Los rojos, que perdían 2-1 hasta el 90+3, sacaron en los últimos 30 minutos la actitud que los llevó a lugares de privilegio en los últimos dos campeonatos.



Las cuentas aún no le cuadran en la Liga, pero conseguir un empate (2-2) ‘in extremis’ en el clásico de Colombia debería llenarlo de confianza para lo que resta del torneo, que está próximo a llegar a su Ecuador.



Este domingo, sin sus figuras Duván Vergara y Adrián Ramos, el rojo supo reponerse a ir dos veces por debajo en el marcador y a algunos errores arbitrales.



Atrás quedó el autogol de Cristian Arrieta a los 21 minutos, quien en un intento de despejar el balón al tiro de esquina clavó el balón en su propio arco.



También el auspicioso debut en la titular de Díber Cambindo, que aprovechó el gran centro que le puso Arrieta tras un gran lanzamiento de Yesus, para elevarse en el área y marcar de cabeza.



En la estadística, además, quedó el golazo de Jarlan Barrera solo una jugada después de que Cambindo fallara en la contra una ocasión muy clara para los rojos, que habían dado ingreso a Rodrigo Ureña y Rafael Carrascal para ajustar en el mediocampo.



Eso importó poco, como la jugada de gol anulada al mismo Barrera, a instancias del VAR, al minuto 73, por mano antes del remate.



Y no importó porque América, que solo registra un triunfo en el actual campeonato, cuenta con un comodín: la zurda de Yesus.



En ella confía en los momentos más complicados: las finales y los clásicos, los que no se pueden perder.



La síntesis

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Jorge Guzmán Bonilla

Alineaciones:

Atlético Nacional:

Aldaír Quintana, Yerson Mosquera, Emmanuel Oliveira, Danovis Banguero, Baldomero Perlaza, Bryan Rovira, Yerson Candelo, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández, Jonatan Álvez, Andrés Andrade.

D.T.: Alexandre Guimaraes.

América de Cali:

Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo, Luis Paz, Luis Sánchez, Yesus Cabrera, Emerson Batalla, Díber Cambindo, Santiago Moreno.

D.T.: Juan Cruz Real.