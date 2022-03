América de Cali y una crisis al rojo vivo que lo tiene con una pobreza futbolística en la Liga

Al América se le juntaron todos los males en la Liga, tras la derrota del martes contra Patriotas en Tunja por la fecha 12, resultado que lo mantiene parcialmente por fuera del grupo de los ocho equipos que pelearán por el título a mitad de año.



Con 15 puntos, el equipo lucha por la clasificación, pero los argumentos futbolísticos no aparecen, al tiempo que las lesiones son una constante en el plantel, que tiene diez jugadores en este momento en el departamento médico.



Los goles fáciles de los rivales, muchos de ellos por cuenta de la desconcentración y la fragilidad de la defensa escarlata, se suman a la falta de juego ofensivo, que hoy solo depende de lo que pueda producir Adrián Ramos, su mejor jugador, no obstante sus 36 años.



Adicional a ello, el máximo accionista del América, Tulio Gómez, no desea que el técnico Juan Carlos Osorio siga en el banco, pero la razón para no cesar al risaraldense inmediatamente es la cuantiosa indemnización que debería pagar la institución, mientras que en junio, de acuerdo con una cláusula, el valor disminuiría, a falta de un año para que se cumpla el contrato.



“Imposible que un equipo funcione cuando todas la partes están en contravía”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista de Caracol Radio Steven Arce.



“La derrota contra Patriotas tiene un contenido que la hace más dolorosa. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la resiliencia del América? El equipo fue inexpresivo ofensivamente y Osorio sacó a Ramos, que hizo un golazo y es prácticamente intocable ante esta situación”, afirmó el periodista Carlos Arturo Arango.



El domingo, América visitará a Deportes Tolima por la fecha 13 de la Liga.