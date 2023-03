¡Una historia que se sigue escribiendo! Adrián Ramos celebra 19 años de su debut con América 

No cabe duda que Adrián Ramos es uno de los últimos referentes en América de Cali.

Su historia de goles y títulos comenzó un 20 de marzo de 2004 cuando debutó en el profesionalismo con la casaca escarlata.

'Adriancho' suma 19 años de carrera futbolística con gran paso en el fútbol alemán donde vistió las camisetas de Hertha Berlín y Borussia Dortmund.

Su debut fue en un clásico ante Deportivo Cali donde los rojos ganaron 3-1 con el técnico Alberto Suárez, quien lo hizo ingresar al campo de juego.

Con América, Ramos ha disputado 234 compromisos oficiales y ha anotado 86 goles. Dio dos vueltas olímpicas con el elenco escarlata. Fue campeón en 2008 y en 2020, tras regresar de su periplo por Europa.

"Va muy rápido esto, contento, he disfrutado mucho de esto y he aprendido de mi carrera. Tenemos las mismas ganas y la misma ilusión. Soy un afortunado de seguir en América porque como hincha y desde niño siempre fue un sueño y disfruto mucho. Tratamos de aprovechar al máximo, sabemos que hay que llegar al fin de esto y ahora lo que hago es disfrutarlo. Afortunadamente tenemos un grupo que trabaja con esa ilusión que me trasmite a mí cada vez ese sueño de querer conseguir muchas cosas y yo lo disfruto día a día y esperamos que sigamos así", comentó Adrián.

A sus 37 años, Ramos se mantiene vigente y con deseos de seguir sumando triunfos con el equipo de sus amores: el América.