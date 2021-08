América de Cali no levanta cabeza y rescató un punto en la noche de ayer, luego de igualar 1-1 frente a Santa Fe, en la cancha del estadio El Campín, de Bogotá.



Los dirigidos por el técnico Juan Carlos Osorio pasaron muchas dificultades en el primer tiempo. La táctica ofensiva fue nula en los escarlatas y en defensa pasaron muchas necesidades.



La primera acción llegó por parte de Santa Fe a los 22 minutos, luego de un remate de Fáiner Torijano de frente sobre Joel Graterol y fue el guardameta venezolano quien salvó a América.



Después de esa acción llegaría el ‘show del desperdicio’ por parte de los ‘capitalinos’.



Sobre los 29 minutos apareció Jonathan Herrera, quien aprovechó un error de Pablo Ortiz y llegando al área saca un remate que despeja Graterol al tiro de esquina.



Un minuto después fue el mismo arquero venezolano quien sale mal y en un rebote el delantero Ronaldo Dinolis no alcanza a definir bien y manda la pelota por encima de la portería.



A los 31 minutos vuelve y falla la defensa americana y en esta ocasión fue Néyder Moreno quien no logra convertir para los locales. Hasta este punto América contaba con mucha suerte y Santa Fe sumaba acciones claras, pero sin buena finalización.



Sin embargo, de tanto insistir por parte de los ‘cardenales’ llegaría el gol sobre el tiempo de adición. Al minuto 45+1 del primer tiempo el lateral Fabio Delgado cazó un rebote de Kevin Andrade por derecha y conectó un centro al punto penalti, donde apareció el delantero Ronaldo Dinolis para pescar esa pelota y abrir el marcador a favor de los locales.



Ya para el segundo tiempo con los ingresos de Cristian Arrieta y Rodrigo Ureña, comenzó América a presionar en sector de Santa Fe y por lo menos tener aproximaciones al arco.



Sobre los 47 minutos aparecería la primera acción clara para los escarlatas. Centro por derecha de Steven Lucumí, quien envía la pelota a Gustavo Torres, este controla con el pecho y remata con pie zurdo, pero el golero Leandro Castellanos alcanza a despejar al tiro de esquina.



El ingreso de los experimentados Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Cristian Arrieta y Adrián Ramos ayudaron a nivelar un poco el juego, pero todavía mostraba deficiencias en la toma de decisiones.



Como ‘salvador’ apareció Déinner Quiñones al minuto 90+2 para empatar el juego. Cuando el partido ya caía en su fase final, Independiente Santa Fe despejó mal una pelota y Quiñones dentro del área captura el rebote y saca un remate con pie derecho potente y con ubicación sobre el palo diestro de Leandro Castellanos para marcar un golazo y salvar el punto como visitante.



Con este resultado América subió al quinto lugar de la tabla con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas.