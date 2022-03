Un divorcio con fecha definida: Se supo cuándo sería la salida del técnico Osorio del América 

Un nuevo capítulo sumó el distanciamiento o la muy fría relación laboral que sostienen el máximo accionista del América, Tulio Gómez, y el técnico del onceno escarlata, Juan Carlos Osorio.



El sábado, finalizado el encuentro y como si se pusieran de acuerdo, hubo 'indirectas' entre dirigente y entrenador, lo que ha llevado a que la relación entre en el camino del no retorno y con una fecha ya definida para acabar con tantas discrepancias.



El País pudo establecer que, de no suceder nada extraordinario, Osorio dirigirá al América hasta el mes de junio.

El técnico se irá indemnizado por un valor muy inferior al que podría cobrar hoy en caso de que la dirigencia del América decida cortar de una vez el vínculo laboral.



Los desencuentros entre Gómez y Osorio han sido varios: comenzaron con los ofrecimientos del técnico para irse a dirigir la Selección Colombia aun teniendo contrato vigente con América, siguieron con unas declaraciones del entrenador luego de una derrota en Barranquilla al afirmar que “esto es lo que hay en América”, y continuaron con nuevo ofrecimiento ahora para ser ministro de Deportes y con un bochornoso pisotón a un jugador del Medellín la semana pasada durante un partido de Copa Suramericana.



La eliminación en ese torneo, en el que América dejó de embolsar más de 900 mil dólares, también molestó al máximo accionista.

Y el sábado, después de una nueva derrota, entre sus excusas planteadas, Osorio, en clara alusión a muchas personas, afirmó que “el juego lo entienden muy pocos y de fútbol hablan todos”, asegurando también que le tocó utilizar a varios futbolistas jóvenes.



¿Qué respondió el directivo?

Lo dicho por el técnico el sábado no pasó desapercibido para Tulio Gómez, quien en dos trinos dejó clara su molestia y de paso le contestó firmemente al técnico.



“El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”, dijo el dirigente en un primer trino.



Después complementó su inconformismo con otro contundente mensaje en el que dijo que “Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas”.



El País consultó fuentes cercanas que pidieron la omisión de sus nombres, pero confirmaron dos situaciones que ya son muy claras.

“Osorio se va en junio, ya eso está decidido porque ya en América —y no hablo solo de don Tulio— no se lo aguantan más”, dijo una de esas fuentes, quien señaló que lo dejarán hasta ese mes, salvo que el técnico decida renunciar antes, porque la indemnización es menos costosa para esa fecha.



Otro de los cercanos a la Junta Directiva escarlata aseguró que entre directivo y técnico prácticamente no hay comunicación.

“Ese se rompió definitivamente y aunque el ‘profe’ les presentó excusas a don Tulio y a su esposa hace unas semanas por algo que había dicho, hoy prácticamente no tienen relación. Están esperando ya que pasen estos tres meses para sacarlo”, dijo la fuente.



El País también conoció de choques que se han presentado al interior del Comité de Fútbol del América, que es el que se reúne con el técnico después de cada partido para analizar lo sucedido.



Al parecer, Osorio no ha acatado de buena manera las recomendaciones que se le hacen allí y por eso en rueda de presa dice lo que afirmó por ejemplo el sábado después de la derrota ante el Medellín: “el juego lo entienden muy pocos y de fútbol hablan todos”.



Una campaña irregular

La irregularidad del América está claramente reflejada en la tabla de posiciones, en la que por ahora se mantiene por fuera del grupo de los ocho.



Los rojos de Cali han jugado 11 partidos, de los cuales han ganado cuatro, perdido otros cuatro y empatado tres.

América en esas 11 jornadas ha anotado 12 goles, pero ha recibido la misma cantidad, lo que habla de un equipo desequilibrado.

De los últimos diez encuentros, el equipo de Juan Carlos Osorio apenas ganó tres, aunque uno de ellos lo dejó por fuera de la Copa Suramericana.



Con el Medellín jugó recientemente tres partidos por el certamen internacional: perdió 2-1 en el Atanasio Girardot, ganó 2-1 en el Pascual, pero quedó eliminado en los penales, y cayó 1-3 en el sanfernandino por la Liga colombiana.



Los otros dos partidos que ganó fueron al Cali (1-0) y al Once Caldas (2-0).

En cambio, perdió con Junior (1-0), Águilas (2-0) y Cortuluá (2-0); empató con Equidad (1-1) y Santa Fe (2-2).

La Liga la inició con victoria 1-0 sobre Envigado, en la segunda jornada empató en Pereira 1-1, y en su tercera salida goleó 3-0 al Bucaramanga como local.



La hinchada pide cambio

La afición roja se volvió a hacer sentir el sábado después del encuentro ante el Medellín, pidiendo la salida de Osorio en un solo coro.

En redes sociales varios reconocidos aficionados dejaron clara su postura.



Gabriel Orozco, de América en la Red, dijo: “¡Qué vergüenza! América salió derrotado del Pascual ante el Medellín. El equipo de Osorio se aleja cada vez más de los ocho y el fútbol cada fecha es el mayor ausente. Hubo baja asistencia en el Pascual porque los resultados de Osorio y sus formas alejan a los hinchas”.



Por su parte, el humorista Carlos 'El Mono' Sánchez opinó que “Osorio se disculpó hasta con el que le cuida el carro. Debería aprovechar y sacar la mejor disculpa que tiene para irse del América: 33 % de rendimiento sin obtener nada en 16 meses”.



Pese al inconformismo de directivos y de hinchas, Osorio se mantiene en el puesto.