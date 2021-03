¡Un debut endiablado! América de Cali goleó a Universitario en la Copa Libertadores femenina

Juan Carlos Pamo

América debutó este viernes con una clara y contundente victoria 5-0 sobre Universitario de Perú, en juego correspondiente a la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en Buenos Aires, Argentina.



El partido fue un monólogo que mostró desde el principio hasta el final el dominio de las jugadoras escarlatas, quienes desplegaron buen fútbol por los costados, ante una frágil defensa de las peruanas.



Apenas comenzaba el partido y Gisela Robledo ya exigía a la portera de Universitario, quien tuvo que enviar el balón al cobro de esquina

El primer gol del América llegó en el minuto 8, en una jugada por la izquierda en la que participaron Catalina Usme, Gisela Robledo y Manuela González, quien fue la encargada de enviar la pelota al fondo de la red.



Llegaban las ‘Diablas’ con mucha facilidad y el equipo peruano solo se defendía del claro dominio del conjunto de Andrés Usme.



En el minuto 15 vino la segunda anotación de las escarlatas. Fue un centro de Carolina Pineda, nuevamente desde el costado izquierdo, que supo capitalizar Daniela Arias, quien llegó esta temporada como refuerzo.



El tercero llegó por cuenta de Manuela González, de nuevo. Fue un cabezazo en cobro de esquina en el minuto 30.



En los primeros 45 minutos, Universitario no generó una sola llegada de riesgo al arco americano.



Las ‘Diablas’ pudieron irse a las duchas con tres goles más en su cuenta, pero las opciones fueron desaprovechadas.

La complementaria

Los 45 minutos complementarios fueron una prolongación de lo que se vio en el primer tiempo.



Manuela González conseguiría su tripleta en el minuto 51, otra vez de cabeza, tras centro de Gisela Robledo, quien, junto con la goleadora, fue una de las jugadoras más destacadas. Fue el 4-0.



El 5-0 vino de los pies de la delantera Joemar Guarecuco, en el minuto 75, tras centro de Catalina Usme, también de buena actuación.



De esta manera, el conjunto americano debutó con el pie derecho, en su aspiración de ir por la Copa.



La próxima salida del América será el lunes 8 de marzo, a las 5:30 de la tarde, contra El Nacional de Ecuador, que este viernes fue goleado 16-0 por Corinthians. Las brasileñas y las ‘Diablas’ comandan el Grupo A con tres puntos.

Debutan campeonas colombianas

Entre tanto, este sábado debuta Independiente Santa Fe, cuando enfrente a Atlético SC por el Grupo C, a las 3:00 de la tarde. También jugarán River Plate y Sol de América (5:30 p.m.) por el mismo grupo.



Por el D jugarán Ferroviaria Vs. Libertad Limpeño (3:00 p.m.) y Peñarol Vs. Universidad de Chile (5:30 p.m.).