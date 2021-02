¿Ultimátum en América de Cali? Tulio Gómez dijo qué es lo primero que les advierte a los técnicos que contrata

Francisco Henao

En América la situación no es la mejor después de resignar este miércoles el cuarto empate como local, esta vez ante el Envigado (0-0).



La igualdad ante un equipo modesto y el estar en la casilla 11 con apenas 8 puntos, provocaron una serie de especulaciones que apuntaban incluso a un supuesto ultimátum para el cuerpo técnico que encabeza el argentino Juan Cruz Real.



El País habló con Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, quien fue claro en asegurar que esa versión no era cierta.



"En América no hay ultimátum porque no hay necesidad; cada que contrato a un técnico le digo que la obligación inicial es clasificar entre los ocho", dijo Gómez.



Y agregó: "Si no clasificamos o no estamos entre los ocho mejores, es un rotundo fracaso. Todo técnico que llega al América sabe cuál es el primer objetivo".



De esa forma está advertido con antelación el timonel escarlata. El objetivo es recuperar terreno y llegar al grupo de los ocho porque otro resultado significaría su salida del América.