Tulio Gómez: "Ya tenemos listo el reemplazo de Juan Carlos Osorio para la otra semana"

Los directivos del América ya tienen definido el nombre del nuevo técnico que reemplazará a Juan Carlos Osorio tras su salida el jueves pasado.



Tulio Gómez, máximo accionista de la institución escarlata, le confirmó a El País que el nuevo entrenador debe cerrar su contratación este fin de semana y tendrá que estar sentado en el banco dirigiendo al equipo para la fecha 15 de la Liga, cuando los ‘Diablos’ enfrentarán como visitantes al Atlético Nacional, el domingo 10 de abril.



Este domingo, en el Pascual Guerrero, América recibirá al líder del torneo, Millonarios, al que debe derrotar para tratar de acercarse nuevamente a la zona de clasificación. Ese juego lo dirigirá Pompilio Páez, asistente de Osorio, y ahí terminará la vinculación de la dupla técnica.



Tulio Gómez no reveló el nombre del nuevo entrenador “para no entorpecer su contratación”, pero precisó que es un técnico ganador, que ya ha sido campeón y que su nombre no surge como una reacción inmediata a la salida de Osorio, pues confía en “no volver” a equivocarse.



¿Cuál fue el acuerdo final para que Osorio se fuera del América?

Osorio bajó sus pretensiones un poco, nosotros las subimos otro tanto y llegamos al acuerdo para terminar este ciclo.



¿Ha sido su relación más tensa con un técnico?

Fue una negociación difícil tanto en la contratación como en la desvinculación. Con Osorio quisimos dar un salto de calidad, pero las cosas no se dieron, el rendimiento del equipo ha sido muy malo y con esos resultados no se puede sostener un técnico. Quedan 21 puntos en disputa y debemos corregir el camino para estar entre los ocho.



¿Cuándo llegaría el nuevo técnico?

Debe dirigir el partido siguiente al de este domingo, es decir, para la fecha 15 contra Nacional en Medellín.



¿Ese técnico es de nuestro medio, viene de afuera, qué perfil tiene?

Es un técnico con experiencia, ha sido campeón, América necesita un hombre con recorrido, que llegue como un bálsamo en este momento, que maneje bien el camerino, que proponga, que cuide su defensa.



¿Cuándo firmaría?

Ojalá este fin de semana o el lunes.



¿Qué lección le dejó esta experiencia con Osorio?

Hay que mirar las cosas con mayor profundidad, pusimos todas nuestras esperanzas en Osorio y no se dio, pero tenemos aspectos que agradecerle, como haber potenciado algunos jugadores de la cantera.



¿La llegada del nuevo técnico es reaccionaria u obedece a un proyecto seriamente pensado?

En la carpeta siempre hay varios técnicos y algún día uno de ellos llega. Es lo que prevé uno como directivo.



¿Será Guimaraes el técnico?

Guimaraes siempre ha sido un caballero, fue campeón con América, y me gusta él como me gustan Hernán Torres, Alberto Gamero, Wílmer Cabrera.



Una de las quejas de Osorio es que América salió de varios jugadores importantes y no cumplió con las promesas que hizo de contratar figuras…

Los equipos en Colombia deben vender siempre para sobrevivir, al menos tener cinco millones de dólares cada año. Los ingresos por taquilla y televisión no son suficientes. Y los jugadores que llegaron en la primera campaña de Osorio fueron escogidos por él.



¿Usted le incumplió a Osorio?

En nada.



Pero él dice que los jugadores que trajo en su primera campaña fueron producto del bajo presupuesto que le dieron…

Yo no diría eso.



¿En qué admite que se equivocó?

Me equivoqué trayendo a Osorio. El equipo que teníamos no era para él, porque él es de rotaciones.



Pero usted sabía eso antes de contratarlo…

Así es, pero pensamos que daríamos un salto de calidad que nunca alcanzamos.



Hay quienes dicen que Osorio debe marginarse un tiempo del fútbol para recuperarse a sí mismo. ¿Comparte esa apreciación?

A veces hay que hacer un alto en el camino, reflexionar y reinventarse.