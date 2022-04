Tulio Gómez repasó el presente de América de Cali, dio su nómina ideal y criticó el castigo para Unión y Junior

Tulio Gómez, máximo directivo del América, volvió a hablar del duro presente del América y de las ventajas que se dieron con Juan Carlos Osorio como técnico, además de criticar las sanciones que les impusieron al Unión Magdalena y al Atlético Junior por la batalla campal entre hinchas en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.



El dirigente del cuadro escarlata de paso dio una fórmula que serviría para erradicar la violencia que se viene tomando al fútbol colombiano.



"Es muy grave lo que viene pasando y además la de Santa Marta es una plaza reincidente. Tenemos el ejemplo de lo que pasó hace poco en México, es una bomba de tiempo y eso hay que cortarlo de una vez. Lo importante aquí es sancionar a los infractores, a los vándalos y no a las víctimas que en este caso son los clubes", dijo Gómez.



Precisó que "la sanción económica y de cierre del estadio es llevar a la quiebra a un club como el Unión Magdalena. Hace unos mese salió una ley que decía que los asistentes a un estadio debían ser identificados. Todos los hinchas que asisten a un partido del América están identificados. Nosotros además estamos implementando un sistema de cámaras de alta resolución que enfoque todo el estadio, las tribunas y los alrededores. Se toman fotos del aficionado, se le pone el nombre y la cámara le hace seguimiento. Si tira una moneda, una botella o tiene un acto de violencia, la cámara de inmediato lo enfoca, se le expulsa y se le sanciona para el Pascual y para todos los estadios del país".



Aseguró Gómez que "cuando eso sucede, el que debe pagar la sanción es el infractor y no los clubes. No entiendo por qué sancionan también al Junior, cómo hace siendo visitante para controlar los desmanes de unos hinchas. Eso nos pasó también una vez que jugamos en Pereira, hubo desórdenes en el estadio y terminó América pagando los platos rotos".



En cuanto al presente del América, el dirigente no se llamó a engaños y dijo que la situación era muy difícil de cara a la clasificación.



"Tenemos apenas un 1% de posibilidades de clasificar y el 99% de fe. Pero no se justifica que con el costo de la nómina y el costo del cuerpo técnico anterior, América esté por debajo de muchos clubes chicos cuyas nóminas no cuestan ni la mitad de la del América", manifestó Gómez.



Imágenes del duelo del América de Cali sobre Millonarios por la Liga 2022-I Cortesía Dimayor

"Lamentablemente nos equivocamos con el cuerpo técnico anterior y hoy ese error se ve reflejado en la tabla de posiciones, cuando deberíamos estar de cuartos o de quintos. Hoy dependemos de cuatro o cinco milagros para clasificar", precisó el dirigente.



Dijo Gómez que el proceso Osorio se cortó muy tarde "porque el técnico no se quería ir, pero nosotros vimos que eso no era viable ya que íbamos de mal en peor. Desde diciembre vi que no íbamos para ninguna parte".



En cuanto al segundo semestre, para el que no pueden contratar jugadores por una sanción, Tulio Gómez dijo que eso no le preocupaba y fue más allá al dar su nómina ideal.



"Eso de no contratar no me preocupa porque tenemos buen equipo. El equipo ideal sería con Joel Graterol que es de los mejores del torneo; lateral derecho Cristian Arrieta, centrales Marlon Torres y John García y lateral izquierdo Brayan Vera; cabeza de área Luis Paz o Pino, al lado de Carlos Sierra y Luis Sánchez o Déiner Quiñones, por las bandas tenemos a Esneyder Mena y a David Lemos o Joider Micolta y por el centro a Adrián Ramos y Alejandro Quintana. Esa es una buena nómina", aseguró.



Gómez terminó diciendo que para el segundo semestre le tiene fe al equipo y a Guimaraes para una buena campaña, muy distinta a la actual en la que el cuadro rojo ocupa la casilla 14 con solo 20 puntos.