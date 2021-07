¿Superó Juan Carlos Osorio su primer examen al frente del América de Cali?

Juan Carlos Pamo

Pese a la derrota 0-1 contra Paranaense de Brasil en la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana el martes pasado, el América de Juan Carlos Osorio, técnico que se estrenaba en el banco rojo, dejó más cosas positivas que negativas para la crítica deportiva.



Osorio se vio obligado a cambiar sus planes a última hora y no pudo utilizar ninguno de los jugadores nuevos que pidió por el impedimento del América tras el litigio laboral con el futbolista argentino Matías Pisano, por lo que el equipo rojo tuvo en la cancha a jugadores ya conocidos, pero con un planteamiento distinto.



“Me gustó la puesta en escena del equipo, me gustó el trabajo en la defensa, a veces con tres centrales, a veces con un hombre más; me gustó lo que hizo Kevin Andrade por la derecha, me gustó que fue un equipo propositivo en ataque. Hay que tener en cuenta que Osorio tuvo menos que lo que era el América del semestre pasado, porque se fueron tres de los titulares y no pudo poner ninguno de los refuerzos”, dijo el periodista Carlos Arturo Arango, del programa Zona Libre de Humo.



Para Julián Vásquez, exgoleador escarlata, America mostró un equipo en construcción “que no hizo un mal juego, pero tampoco una actuación para destacar. La no inclusión de los jugadores nuevos por la demanda de Pisano afectó los planes de Osorio, pero todos sabemos la calidad de técnico que es y seguramente el grupo irá creciendo partido a partido”.



Nicolás Samper, periodista de Espn, afirma que de este nuevo América le gustó que “trata de ser un equipo vertical, como es el estilo de Osorio, y siempre será bueno tener en el banco a un técnico como él”.



Sin embargo, agrega Samper, le “faltó el ‘punch’ al equipo contra Paranaense, algo que se debe trabajar mucho en el fútbol colombiano. Y una de las cosas buenas de Osorio es que sabe potenciar jugadores que parecían descartados, como lo hizo con Berrío y Henríquez en Nacional. Creo que los hinchas del América tienen razones para ilusionarse”.



El próximo sábado, el técnico risaraldense tendrá su segundo examen con el conjunto rojo, esta vez en el comienzo de la Liga colombiana, cuando recibirá en el Pascual Guerrero al Atlético Junior.



Para ese juego, Osorio sí podrá disponer de los jugadores recientemente contratados, excepto David Lemos, que se lesionó.



Y el martes 20 de julio deberá enfrentar, con la misma plantilla del martes, el partido de vuelta de los octavos de final contra Paranaense en Brasil. Un duro reto, porque tendrá que remontar el 0-1 de la ida.